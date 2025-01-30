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Замість піци діти проситимуть тільки це: простий перекус за лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитні мініпіци з сиром та ковбасою
Апетитні мініпіци з сиром та ковбасою. Фото Скриншот з відео

Чудовий перекус з готового тіста

Якщо хочеться смачно та ситно перекусити, зверніть увагу на наступний рецепт. Ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі. Тепер ділимось рецептом смачних мініпіц з готового тіста.

Це чудова альтернатива класичній піці, якщо у вас вдома є ковбаса, сир та листкове тісто. Рецептом поділились у кулінарному блозі nataliia_zhuk_cooking

Інгредієнти:

  • 200 г ковбаси
  • 200 г сиру
  • зелень (кріп або петрушка)
  • 500 г листкового бездріжджового тіста
  • жовток
  • 1-2 ст. л. молока

Спосіб приготування:

  1. Ковбасу натираємо на крупній терці. Перекладаємо її у велику миску. Далі натираємо твердий сир та додаємо його до ковбаси.
  2. Дрібно кришимо зелень та додаємо в нашу начинку. Все ретельно перемішуємо.
  3. Тісто трохи розкочуємо, щоб було зручніше. Рівномірно розподіляємо начинку по всій поверхні тіста.
  4. Обережно скручуємо тісто у рулет та щільно защіплюємо краї, щоб начинка не випадала. Нарізаємо його на шматочки товщиною 1,5-2 см.
  5. Шматочки по одному розкочуємо качалкою або просто розтягуємо руками. Викладаємо на деко, застелене пергаментом.
  6. Змішуємо жовток із ложкою молока і змащуємо цією сумішшю верх кожної піци. Ставимо у заздалегідь розігріту духовку і випікаємо при 180 °C приблизно 25-30 хвилин.

Такі піци виходять рум’яними, начинка соковита та ароматна. Чудова страва для швидкого перекусу. Також ми ділились рецептом апетитної картоплі по-селянськи.

Теги:
#Рецепт #Піца #Ковбаса #Закуска #Тісто