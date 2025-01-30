Замість піци діти проситимуть тільки це: простий перекус за лічені хвилини (відео)

Чудовий перекус з готового тіста

Якщо хочеться смачно та ситно перекусити, зверніть увагу на наступний рецепт. Ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі. Тепер ділимось рецептом смачних мініпіц з готового тіста.

Це чудова альтернатива класичній піці, якщо у вас вдома є ковбаса, сир та листкове тісто. Рецептом поділились у кулінарному блозі nataliia_zhuk_cooking

Інгредієнти:

200 г ковбаси

200 г сиру

зелень (кріп або петрушка)

500 г листкового бездріжджового тіста

жовток

1-2 ст. л. молока

Спосіб приготування:

Ковбасу натираємо на крупній терці. Перекладаємо її у велику миску. Далі натираємо твердий сир та додаємо його до ковбаси. Дрібно кришимо зелень та додаємо в нашу начинку. Все ретельно перемішуємо. Тісто трохи розкочуємо, щоб було зручніше. Рівномірно розподіляємо начинку по всій поверхні тіста. Обережно скручуємо тісто у рулет та щільно защіплюємо краї, щоб начинка не випадала. Нарізаємо його на шматочки товщиною 1,5-2 см. Шматочки по одному розкочуємо качалкою або просто розтягуємо руками. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Змішуємо жовток із ложкою молока і змащуємо цією сумішшю верх кожної піци. Ставимо у заздалегідь розігріту духовку і випікаємо при 180 °C приблизно 25-30 хвилин.

Такі піци виходять рум’яними, начинка соковита та ароматна. Чудова страва для швидкого перекусу. Також ми ділились рецептом апетитної картоплі по-селянськи.