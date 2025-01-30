Замість піци діти проситимуть тільки це: простий перекус за лічені хвилини (відео)
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Чудовий перекус з готового тіста
Якщо хочеться смачно та ситно перекусити, зверніть увагу на наступний рецепт. Ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі. Тепер ділимось рецептом смачних мініпіц з готового тіста.
Це чудова альтернатива класичній піці, якщо у вас вдома є ковбаса, сир та листкове тісто. Рецептом поділились у кулінарному блозі nataliia_zhuk_cooking
Інгредієнти:
- 200 г ковбаси
- 200 г сиру
- зелень (кріп або петрушка)
- 500 г листкового бездріжджового тіста
- жовток
- 1-2 ст. л. молока
Спосіб приготування:
- Ковбасу натираємо на крупній терці. Перекладаємо її у велику миску. Далі натираємо твердий сир та додаємо його до ковбаси.
- Дрібно кришимо зелень та додаємо в нашу начинку. Все ретельно перемішуємо.
- Тісто трохи розкочуємо, щоб було зручніше. Рівномірно розподіляємо начинку по всій поверхні тіста.
- Обережно скручуємо тісто у рулет та щільно защіплюємо краї, щоб начинка не випадала. Нарізаємо його на шматочки товщиною 1,5-2 см.
- Шматочки по одному розкочуємо качалкою або просто розтягуємо руками. Викладаємо на деко, застелене пергаментом.
- Змішуємо жовток із ложкою молока і змащуємо цією сумішшю верх кожної піци. Ставимо у заздалегідь розігріту духовку і випікаємо при 180 °C приблизно 25-30 хвилин.
Такі піци виходять рум’яними, начинка соковита та ароматна. Чудова страва для швидкого перекусу. Також ми ділились рецептом апетитної картоплі по-селянськи.