Вместо пиццы дети будут просить только это: простой перекус за считанные минуты (видео)
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Прекрасный перекус из готового теста
Если хочется вкусно и сытно перекусить, обратите внимание на следующий рецепт. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури. Теперь делимся рецептом вкусных минипиц из готового теста.
Это отличная альтернатива классической пике, если у вас дома есть колбаса, сыр и слоеное тесто. Рецептом поделились в кулинарном блоге nataliia_zhuk_cooking
Ингредиенты:
- 200 г колбасы
- 200 г сыра
- зелень (укроп или петрушка)
- 500 г слоеного бездрожжевого теста
- желток
- 1-2 ст. л. молока
Способ приготовления:
- Колбасу натираем на крупной терке. Переводим ее в большую миску. Далее натираем сыр и добавляем его в колбасу.
- Мелко крошим зелень и добавляем в нашу начинку. Все тщательно перемешиваем.
- Тесто немного раскатываем, чтобы было удобнее. Равномерно распределяем начинку по всей поверхности теста.
- Осторожно скручиваем тесто в рулет и плотно защипываем края, чтобы начинка не выпадала. Нарезаем его на кусочки толщиной 1,5-2 см.
- Кусочки по одному раскатываем скалкой или просто растягиваем руками. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
- Смешиваем желток с ложкой молока и смазываем этой смесью верх каждой пиццы. Ставим в предварительно разогретую духовку и выпекаем при 180 С примерно 25-30 минут.
Такие пиццы получаются румяными, начинка сочная и ароматная. Прекрасное блюдо для быстрого перекуса. Также мы делились рецептом аппетитного картофеля по-крестьянски.