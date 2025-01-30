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Вместо пиццы дети будут просить только это: простой перекус за считанные минуты (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитные минипицы с сыром и колбасой
Аппетитные минипицы с сыром и колбасой. Фото Скриншот из видео

Прекрасный перекус из готового теста

Если хочется вкусно и сытно перекусить, обратите внимание на следующий рецепт. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури. Теперь делимся рецептом вкусных минипиц из готового теста.

Это отличная альтернатива классической пике, если у вас дома есть колбаса, сыр и слоеное тесто. Рецептом поделились в кулинарном блоге nataliia_zhuk_cooking

Ингредиенты:

  • 200 г колбасы
  • 200 г сыра
  • зелень (укроп или петрушка)
  • 500 г слоеного бездрожжевого теста
  • желток
  • 1-2 ст. л. молока

Способ приготовления:

  1. Колбасу натираем на крупной терке. Переводим ее в большую миску. Далее натираем сыр и добавляем его в колбасу.
  2. Мелко крошим зелень и добавляем в нашу начинку. Все тщательно перемешиваем.
  3. Тесто немного раскатываем, чтобы было удобнее. Равномерно распределяем начинку по всей поверхности теста.
  4. Осторожно скручиваем тесто в рулет и плотно защипываем края, чтобы начинка не выпадала. Нарезаем его на кусочки толщиной 1,5-2 см.
  5. Кусочки по одному раскатываем скалкой или просто растягиваем руками. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
  6. Смешиваем желток с ложкой молока и смазываем этой смесью верх каждой пиццы. Ставим в предварительно разогретую духовку и выпекаем при 180 С примерно 25-30 минут.

Такие пиццы получаются румяными, начинка сочная и ароматная. Прекрасное блюдо для быстрого перекуса. Также мы делились рецептом аппетитного картофеля по-крестьянски.

Теги:
#Рецепт #Пицца #Колбаса #Закуска #Тесто