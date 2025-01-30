Вместо пиццы дети будут просить только это: простой перекус за считанные минуты (видео)

Прекрасный перекус из готового теста

Если хочется вкусно и сытно перекусить, обратите внимание на следующий рецепт. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури. Теперь делимся рецептом вкусных минипиц из готового теста.

Это отличная альтернатива классической пике, если у вас дома есть колбаса, сыр и слоеное тесто. Рецептом поделились в кулинарном блоге nataliia_zhuk_cooking

Ингредиенты:

200 г колбасы

200 г сыра

зелень (укроп или петрушка)

500 г слоеного бездрожжевого теста

желток

1-2 ст. л. молока

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Способ приготовления:

Колбасу натираем на крупной терке. Переводим ее в большую миску. Далее натираем сыр и добавляем его в колбасу. Мелко крошим зелень и добавляем в нашу начинку. Все тщательно перемешиваем. Тесто немного раскатываем, чтобы было удобнее. Равномерно распределяем начинку по всей поверхности теста. Осторожно скручиваем тесто в рулет и плотно защипываем края, чтобы начинка не выпадала. Нарезаем его на кусочки толщиной 1,5-2 см. Кусочки по одному раскатываем скалкой или просто растягиваем руками. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Смешиваем желток с ложкой молока и смазываем этой смесью верх каждой пиццы. Ставим в предварительно разогретую духовку и выпекаем при 180 С примерно 25-30 минут.

Такие пиццы получаются румяными, начинка сочная и ароматная. Прекрасное блюдо для быстрого перекуса. Также мы делились рецептом аппетитного картофеля по-крестьянски.