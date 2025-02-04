Ідеально до борщу: ця намазка з сала має бути у кожному холодильнику (відео)
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Має насичений смак і досить швидко готується
Намазки – це одна з найпопулярніших закусок у світі, яку можна створити з різноманітних продуктів, щоразу отримуючи унікальний смак. Дехто готує форшмак, хтось надає перевагу намазці зі шпротів.
А ми сьогодні пропонуємо приготувати намазку з сала. Це ідеальна закуска до борщу, інформують на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати намазку з сала
Інгредієнти
- сало засолене – 250-300 г;
- часник – 5-6 зуб.;
- перець за смаком;
Спосіб приготування
1.Засолене сало без шкірки та часник перекрутити через м’ясорубку. Можна це зробити двічі, тоді консистенція намазки буде ніжнішою.
2.Поперчити за смаком.
3.Подавати з білим або чорним хлібом. Чудово смакує з борщем.