Ідеально до борщу: ця намазка з сала має бути у кожному холодильнику (відео)

Має насичений смак і досить швидко готується

Намазки – це одна з найпопулярніших закусок у світі, яку можна створити з різноманітних продуктів, щоразу отримуючи унікальний смак. Дехто готує форшмак, хтось надає перевагу намазці зі шпротів.

А ми сьогодні пропонуємо приготувати намазку з сала. Це ідеальна закуска до борщу, інформують на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати намазку з сала

Інгредієнти

сало засолене – 250-300 г;

часник – 5-6 зуб.;

перець за смаком;

Спосіб приготування

1.Засолене сало без шкірки та часник перекрутити через м’ясорубку. Можна це зробити двічі, тоді консистенція намазки буде ніжнішою.

2.Поперчити за смаком.

3.Подавати з білим або чорним хлібом. Чудово смакує з борщем.