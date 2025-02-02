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Ця намазка має бути в кожному холодильнику: як її приготувати зі шпротів (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Супер швидка та доступна закуска
Супер швидка та доступна закуска. Фото instagram.com

Така намазка сподобається всім

Найпопулярнішою закускою зі шпротів є ймовірно бутерброди з цією смачною рибкою. А що буде, якщо приготувати зі шпротами смачну намазку?

Готується страва легко, виходить смачною та пікантною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати закуску зі шпротів

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.;
  • плавлений сирок – 1 шт.;
  • м’яке вершкове масло – 100 г;
  • шпроти – 1 баночка;
  • зелень – петрушка;

Спосіб приготування:

1.Яйце відварити.

2.Покласти відварене охолоджене яйце у чашу блендера.

3.Додати вершкове масло.

4.Покласти плавлений сир.

5.Додати шпроти та зелень.

6.Все збити до однорідності.

7.Подавати на грінках, крекерах чи з овочами.

Теги:
#Шпроти #Готуємо вдома #намазка