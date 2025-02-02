Ця намазка має бути в кожному холодильнику: як її приготувати зі шпротів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Така намазка сподобається всім
Найпопулярнішою закускою зі шпротів є ймовірно бутерброди з цією смачною рибкою. А що буде, якщо приготувати зі шпротами смачну намазку?
Готується страва легко, виходить смачною та пікантною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати закуску зі шпротів
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- плавлений сирок – 1 шт.;
- м’яке вершкове масло – 100 г;
- шпроти – 1 баночка;
- зелень – петрушка;
Спосіб приготування:
1.Яйце відварити.
2.Покласти відварене охолоджене яйце у чашу блендера.
3.Додати вершкове масло.
4.Покласти плавлений сир.
5.Додати шпроти та зелень.
6.Все збити до однорідності.
7.Подавати на грінках, крекерах чи з овочами.