Идеально к борщу: эта намазка из сала должна быть в каждом холодильнике (видео)
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Имеет насыщенный вкус и довольно быстро готовится
Намазки – это одна из самых популярных закусок в мире, которую можно создать из разнообразных продуктов, каждый раз получая уникальный вкус. Кое-кто готовит форшмак, кто-то предпочитает намазку из шпротов.
А мы сегодня предлагаем приготовить намазку из сала. Это идеальная закуска к борщу, информируют на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить намазку из сала
Ингредиенты
- сало засоленное – 250-300 г;
- чеснок – 5-6 зуб.;
- перец по вкусу;
Способ приготовления
1.Засоленное сало без кожуры и чеснок перекрутить через мясорубку. Можно это сделать дважды, тогда консистенция намазки будет более нежной.
2.Поперчить по вкусу.
3.Подавать с белым или черным хлебом. Прекрасно смакует с борщом.