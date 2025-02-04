Идеально к борщу: эта намазка из сала должна быть в каждом холодильнике (видео)

Имеет насыщенный вкус и довольно быстро готовится

Намазки – это одна из самых популярных закусок в мире, которую можно создать из разнообразных продуктов, каждый раз получая уникальный вкус. Кое-кто готовит форшмак, кто-то предпочитает намазку из шпротов.

А мы сегодня предлагаем приготовить намазку из сала. Это идеальная закуска к борщу, информируют на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить намазку из сала

Ингредиенты

сало засоленное – 250-300 г;

чеснок – 5-6 зуб.;

перец по вкусу;

Способ приготовления

1.Засоленное сало без кожуры и чеснок перекрутить через мясорубку. Можно это сделать дважды, тогда консистенция намазки будет более нежной.

2.Поперчить по вкусу.

3.Подавать с белым или черным хлебом. Прекрасно смакует с борщом.