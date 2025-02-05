Виходять м'якими, еластичними та не рвуться: як приготувати ідеальні млинці на молоці (відео)

Млинці завжди виходять золотисті, ажурні та не рвуться при випіканні

Вже зовсім скоро стартує тиждень Масниці. Головною стравою цього періоду традиційно вважаються тонкі млинці.

Деякі господині готуються їх ідеально, а в інших млинці можуть рватися чи виходити товстими. Сьогодні ми пропонуємо рецепт за яким млинці вийдуть з першого разу. А поділилися ним на Instagram-сторінці "annet_days".

Як приготувати тонкі млинці

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

цукор – 1-2 ст. л.;

гаряче молоко – 500 мл;

борошно – 160 г;

вершкове масло – 40 г;

сіль – дрібка;

Спосіб приготування:

1.Яйця, цукор та сіль трішки збити вінчиком.

2.Додати половину борошна та вимісити густе тісто, щоб не було грудочок.

3.Влити третину гарячого молока, перемішати.

4.Всипати ще половину борошна та перемішати.

5.Влити решту молока і ще раз перемішати.

6.Вершкове масло розтопити та вмішати в тісто.

7.Готувати одразу після замісу тіста (бо після охолодження тісто стає густим).