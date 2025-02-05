Выходят мягкими, эластичными и не рвутся: как приготовить идеальные блины на молоке (видео)

Блинчики всегда получаются золотистые, ажурные и не рвутся при выпекании

Уже совсем скоро стартует неделя Масленицы. Главным блюдом этого периода традиционно считаются тонкие блины.

Некоторые хозяйки готовятся их идеально, а у других блины могут рваться или получаться толстыми. Сегодня мы предлагаем рецепт по которому блины выйдут с первого раза. А поделились им на Instagram-странице "annet_days".

Как приготовить тонкие блины

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

сахар – 1-2 ст. л.;

горячее молоко – 500 мл;

мука – 160 г;

сливочное масло – 40 г;

соль – щепотка;

Способ приготовления:

1.Яйца, сахар и соль немного взбить венчиком.

2.Добавить половину муки и вымесить густое тесто, чтобы не было комочков.

3.Влить треть горячего молока, перемешать.

4.Всыпать еще половину муки и перемешать.

5.Влить остальное молоко и еще раз перемешать.

6. Сливочное масло растопить и вмешать в тесто.

7.Готовить сразу после замеса теста (потому что после охлаждения тесто становится густым).