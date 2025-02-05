Выходят мягкими, эластичными и не рвутся: как приготовить идеальные блины на молоке (видео)
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Блинчики всегда получаются золотистые, ажурные и не рвутся при выпекании
Уже совсем скоро стартует неделя Масленицы. Главным блюдом этого периода традиционно считаются тонкие блины.
Некоторые хозяйки готовятся их идеально, а у других блины могут рваться или получаться толстыми. Сегодня мы предлагаем рецепт по которому блины выйдут с первого раза. А поделились им на Instagram-странице "annet_days".
Как приготовить тонкие блины
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 1-2 ст. л.;
- горячее молоко – 500 мл;
- мука – 160 г;
- сливочное масло – 40 г;
- соль – щепотка;
Способ приготовления:
1.Яйца, сахар и соль немного взбить венчиком.
2.Добавить половину муки и вымесить густое тесто, чтобы не было комочков.
3.Влить треть горячего молока, перемешать.
4.Всыпать еще половину муки и перемешать.
5.Влить остальное молоко и еще раз перемешать.
6. Сливочное масло растопить и вмешать в тесто.
7.Готовить сразу после замеса теста (потому что после охлаждения тесто становится густым).