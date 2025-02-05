Як зробити магазинні пельмені розкішною стравою: цей рецепт змінить ваше уявлення про напівфабрикат (відео)

Смачна страва дуже просто

Прості страви можуть бути дуже смачними. Ми ділились рецептом апетитної та ситної запіканки. Тепер розповімо, як із магазинних пельменів приготувати розкішну страву.

Кулінарна блогерка під ніком ann_.food розповіла, як посмажити пельмені і подати їх в апетитному соусі. Напівфабрикат навіть розморожувати перед приготуванням не потрібно.

Інгредієнти:

пельмені заморожені — 500 г

масло вершкове — 50 г

паприка до смаку

соєвий соус — 1 ст. л.

сметана — 3 ст. л.

вода — 200-220 мл

сир до смаку

зелень

Спосіб приготування:

На сковороду викладаємо вершкове масло. Чекаємо, поки воно повністю розтопиться і висипаємо на нього заморожені пельмені. Смажимо пельмені близько 5 хвилин. За цей час кілька разів перемішуємо, щоб вони рівномірно покрились апетитною скоринкою. Додаємо до смаку паприку та сметану. Заливаємо водою та додаємо соєвий соус. Можна додати трохи солі, але з урахуванням того, що соєвий соус уже солоний. Перемішуємо та накриваємо страву кришкою. Під кришкою готуємо 12 хвилин.

При подачі додаємо тертий сир та зелень і смакуємо. А якщо захочеться солоденького, завжди можна спекти ліниві круасани.