Не біжіть в магазин по випічку — приготуйте цю смакоту: найпростіший рецепт (відео)

Рецепт апетитних круасанів

Коли хочеться смачненького, на поміч приходять рецепти із готового листкового тіста. Ми розповідали, як приготувати смачний перекус з ковбасою. Тепер поділимось рецептом простого і апетитного солоденького — домашніх круасанів з начинкою.

У кулінарному блозі olya_yurieva розповіли, як приготувати нереальну смакоту з кількох інгредієнтів. Все максимально просто — кладемо начинку в тісто і запікаємо.

Інгредієнти:

листкове тісто

банани

шоколад

яйце (жовток)

Спосіб приготування:

Тісто заздалегідь розморожуємо. Потрібно за годину-дві до приготування дістати його з морозильної камери. Точний час розморожування залежить від вашої кімнатної температури. Трохи розкочуємо тісто і нарізаємо його на смужки однакової ширини. Для начинки банан розрізаємо навпіл (вздовж. На половинки банана викладаємо шматочки шоколаду. Смужками з тіста обгортаємо банан разом із шоколадом. Викладаємо на деко, застелене пергаментом, і змащуємо зверху яйцем. Випікаємо 20-30 хвилин при 180 градусах за Цельсієм.

Виходить нереально смачно, а приготувати дуже просто. Чудовий варіант, якщо до чаю потрібно щось смачненьке, і швидко. Також ми ділились рецептом апетитного рулету з яблучною начинкою.