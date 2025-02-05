Как сделать магазинные пельмени роскошным блюдом: этот рецепт изменит ваше представление о полуфабрикате (видео)

Вкусное блюдо очень просто

Простые блюда могут быть очень вкусными. Мы делились рецептом аппетитной и сытной запеканки. Теперь расскажем, как из магазинных пельменей приготовить роскошное блюдо.

Кулинарная блоггерша под ником ann_.food рассказала, как пожарить пельмени и подать их в аппетитном соусе. Полуфабрикат даже размораживать перед приготовлением не нужно.

Ингредиенты:

пельмени замороженные — 500 г

масло сливочное — 50 г

паприка по вкусу

соевый соус – 1 ст. л.

сметана — 3 ст. л.

вода — 200-220 мл

сыр по вкусу

зелень

Способ приготовления:

На сковороду выкладываем сливочное масло. Ждем, пока оно полностью растопится и высыпаем на него замороженные пельмени. Жарим пельмени около 5 минут. За это время несколько раз перемешиваем, чтобы они постепенно покрылись аппетитной корочкой. Добавляем по вкусу паприку и сметану. Заливаем водой и добавляем соевый соус. Можно добавить немного соли, но с учетом того, что соевый соус уже соленый. Перемешиваем и накрываем блюдо крышкой. Под крышкой готовим 12 минут.

При подаче добавляем тертый сыр и зелень и смакуем. А если захочется сладенького, всегда можно испечь ленивые круасаны.