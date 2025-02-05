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Как сделать магазинные пельмени роскошным блюдом: этот рецепт изменит ваше представление о полуфабрикате (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Великолепный рецепт из пельменей
Великолепный рецепт из пельменей. Фото cookorama.com.ua

Вкусное блюдо очень просто

Простые блюда могут быть очень вкусными. Мы делились рецептом аппетитной и сытной запеканки. Теперь расскажем, как из магазинных пельменей приготовить роскошное блюдо.

Кулинарная блоггерша под ником ann_.food рассказала, как пожарить пельмени и подать их в аппетитном соусе. Полуфабрикат даже размораживать перед приготовлением не нужно.

Ингредиенты:

  • пельмени замороженные — 500 г
  • масло сливочное — 50 г
  • паприка по вкусу
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • сметана — 3 ст. л.
  • вода — 200-220 мл
  • сыр по вкусу
  • зелень

Способ приготовления:

  1. На сковороду выкладываем сливочное масло. Ждем, пока оно полностью растопится и высыпаем на него замороженные пельмени.
  2. Жарим пельмени около 5 минут. За это время несколько раз перемешиваем, чтобы они постепенно покрылись аппетитной корочкой.
  3. Добавляем по вкусу паприку и сметану. Заливаем водой и добавляем соевый соус. Можно добавить немного соли, но с учетом того, что соевый соус уже соленый.
  4. Перемешиваем и накрываем блюдо крышкой. Под крышкой готовим 12 минут.

При подаче добавляем тертый сыр и зелень и смакуем. А если захочется сладенького, всегда можно испечь ленивые круасаны.

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