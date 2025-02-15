На сніданок чи перекус: ці бюджетні бутерброди ви приготуєте за 10 хвилин (відео)

Гарячі бутерброди з грибами та сиром у духовці стануть чудовим перекусом протягом дня

До сніданку можна приготувати різноманітні смачні страви. Дехто готує пухкий омлет, хтось — ароматні оладки, а інші надають перевагу гранолі.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати гарячі бутерброди з сиром та грибами. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати гарячі бутерброди з грибами та сиром

Інгредієнти:

печериці – 500 г;

цибуля – 2 шт.;

тостовий хліб квадратний – 12 шт.;

кріп – невеликий пучок ;

сир твердий (краще моцарела) – 180-200 г;

крем-сир – 130-175 г;

сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Печериці промити, очистити та нарізати маленькими кубиками. Цибулю нарізати теж маленькими кубиками. На розпечену сковороду вилити олію, викласти цибулю та печериці та обсмажити постійно помішуючи до золотистого кольору. Перекласти в ємність для охолодження до кімнатної температури.

2.Сир натерти на дрібну тертку, додати дрібнонарізану петрушку, крем-сир та обсмажені гриби з цибулею, додати сіль і перемішати.

3.На пергамент перекласти хліб, викласти начинку, випікати в розігрітій духовці за температури 200 градусів 10-13 хвилин.