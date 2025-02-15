На сніданок чи перекус: ці бюджетні бутерброди ви приготуєте за 10 хвилин (відео)
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Гарячі бутерброди з грибами та сиром у духовці стануть чудовим перекусом протягом дня
До сніданку можна приготувати різноманітні смачні страви. Дехто готує пухкий омлет, хтось — ароматні оладки, а інші надають перевагу гранолі.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати гарячі бутерброди з сиром та грибами. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати гарячі бутерброди з грибами та сиром
Інгредієнти:
- печериці – 500 г;
- цибуля – 2 шт.;
- тостовий хліб квадратний – 12 шт.;
- кріп – невеликий пучок ;
- сир твердий (краще моцарела) – 180-200 г;
- крем-сир – 130-175 г;
- сіль — за смаком;
Спосіб приготування:
1.Печериці промити, очистити та нарізати маленькими кубиками. Цибулю нарізати теж маленькими кубиками. На розпечену сковороду вилити олію, викласти цибулю та печериці та обсмажити постійно помішуючи до золотистого кольору. Перекласти в ємність для охолодження до кімнатної температури.
2.Сир натерти на дрібну тертку, додати дрібнонарізану петрушку, крем-сир та обсмажені гриби з цибулею, додати сіль і перемішати.
3.На пергамент перекласти хліб, викласти начинку, випікати в розігрітій духовці за температури 200 градусів 10-13 хвилин.