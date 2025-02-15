На завтрак или перекус: эти бюджетные бутерброды вы приготовите за 10 минут (видео)

Горячие бутерброды с грибами и сыром в духовке станут отличным перекусом в течение дня

К завтраку можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Кое-кто готовит пышный омлет, кто-то — ароматные оладьи, а другие предпочитают гранолу.

Сегодня мы предлагаем приготовить горячие бутерброды с сыром и грибами. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить горячие бутерброды с грибами и сыром

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г;

лук – 2 шт.;

тостовый хлеб квадратный – 12 шт.;

укроп – небольшой пучок;

сыр твердый (лучше моцарелла) – 180-200 г;

крем-сыр – 130-175 г;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Шампиньоны промыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. Лук нарезать тоже маленькими кубиками. На раскаленную сковороду вылить масло, выложить лук и шампиньоны и обжарить, постоянно помешивая до золотистого цвета. Переложить в емкость для охлаждения до комнатной температуры.

2. Сыр натереть на мелкую терку, добавить мелконарезанную петрушку, крем-сыр и обжаренные грибы с луком, добавить соль и перемешать.

3.На пергамент переложить хлеб, выложить начинку, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-13 минут.