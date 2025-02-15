На завтрак или перекус: эти бюджетные бутерброды вы приготовите за 10 минут (видео)
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Горячие бутерброды с грибами и сыром в духовке станут отличным перекусом в течение дня
К завтраку можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Кое-кто готовит пышный омлет, кто-то — ароматные оладьи, а другие предпочитают гранолу.
Сегодня мы предлагаем приготовить горячие бутерброды с сыром и грибами. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить горячие бутерброды с грибами и сыром
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г;
- лук – 2 шт.;
- тостовый хлеб квадратный – 12 шт.;
- укроп – небольшой пучок;
- сыр твердый (лучше моцарелла) – 180-200 г;
- крем-сыр – 130-175 г;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Шампиньоны промыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. Лук нарезать тоже маленькими кубиками. На раскаленную сковороду вылить масло, выложить лук и шампиньоны и обжарить, постоянно помешивая до золотистого цвета. Переложить в емкость для охлаждения до комнатной температуры.
2. Сыр натереть на мелкую терку, добавить мелконарезанную петрушку, крем-сыр и обжаренные грибы с луком, добавить соль и перемешать.
3.На пергамент переложить хлеб, выложить начинку, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-13 минут.