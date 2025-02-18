Курячі котлети вийдуть соковитими та ніжними: як їх смачно приготувати (відео)
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Посмажити такі котлетки дуже просто
Господині готують з курячого м'яса різноманітні страви. Філе курки можна запекти цілим, приготувати відбивні з хрусткою скоринкою або ж приготувати соковиті котлети.
Сьогодні ми хочемо розповісти, як саме можна приготувати котлети соковитими. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiatishik".
Як приготувати соковиті курячі котлети
Інгредієнти:
- фарш курки – 750 г;
- одна середня цибулина – 65 г;
- яйця – 2 шт.;
- часник – 5-6 зубчиків;
- твердий сир – 70 г;
- панірувальні сухарі – 2 ст. л.;
- спеції – за смаком;
Спосіб приготування:
1.До фаршу додати, спеції, сіль, перець, панірувальні сухарі.
2.Туди ж натерти твердий сир.
3.Натерти на дрібну терку цибулю.
4.Вичавити часник, додати збиті яйця, ретельно все перемішати.
5.Деко вистелити пергаментним папером, руки трішки змочити у воді.
6.Сформувати котлети, викласти на деко.
7.Запікати за температури 190 градусів 20-25 хвилин.