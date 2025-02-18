Курячі котлети вийдуть соковитими та ніжними: як їх смачно приготувати (відео)

Посмажити такі котлетки дуже просто

Господині готують з курячого м'яса різноманітні страви. Філе курки можна запекти цілим, приготувати відбивні з хрусткою скоринкою або ж приготувати соковиті котлети.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як саме можна приготувати котлети соковитими. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiatishik".

Як приготувати соковиті курячі котлети

Інгредієнти:

фарш курки – 750 г;

одна середня цибулина – 65 г;

яйця – 2 шт.;

часник – 5-6 зубчиків;

твердий сир – 70 г;

панірувальні сухарі – 2 ст. л.;

спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати, спеції, сіль, перець, панірувальні сухарі.

2.Туди ж натерти твердий сир.

3.Натерти на дрібну терку цибулю.

4.Вичавити часник, додати збиті яйця, ретельно все перемішати.

5.Деко вистелити пергаментним папером, руки трішки змочити у воді.

6.Сформувати котлети, викласти на деко.

7.Запікати за температури 190 градусів 20-25 хвилин.