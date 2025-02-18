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Курячі котлети вийдуть соковитими та ніжними: як їх смачно приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачні, ніжні, ароматні для всієї сім'ї
Смачні, ніжні, ароматні для всієї сім'ї. Фото instagram.com

Посмажити такі котлетки дуже просто

Господині готують з курячого м'яса різноманітні страви. Філе курки можна запекти цілим, приготувати відбивні з хрусткою скоринкою або ж приготувати соковиті котлети.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як саме можна приготувати котлети соковитими. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiatishik".

Як приготувати соковиті курячі котлети

Інгредієнти:

  • фарш курки – 750 г;
  • одна середня цибулина – 65 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • часник – 5-6 зубчиків;
  • твердий сир – 70 г;
  • панірувальні сухарі – 2 ст. л.;
  • спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати, спеції, сіль, перець, панірувальні сухарі.

2.Туди ж натерти твердий сир.

3.Натерти на дрібну терку цибулю.

4.Вичавити часник, додати збиті яйця, ретельно все перемішати.

5.Деко вистелити пергаментним папером, руки трішки змочити у воді.

6.Сформувати котлети, викласти на деко.

7.Запікати за температури 190 градусів 20-25 хвилин.

Теги:
#Курка #Котлети #Готуємо вдома