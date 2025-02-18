Куриные котлеты получатся сочными и нежными: как их вкусно приготовить (видео)

Пожарить такие котлетки очень просто

Хозяйки готовят из куриного мяса разнообразные блюда. Филе курицы можно запечь целым, приготовить отбивные с хрустящей корочкой или приготовить сочные котлеты.

Сегодня мы хотим рассказать, как можно приготовить котлеты сочными. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiatishik".

Как приготовить сочные куриные котлеты

Ингредиенты:

фарш курицы – 750 г;

одна средняя луковица – 65 г;

яйца – 2 шт.;

чеснок – 5-6 зубчиков;

твердый сыр – 70 г;

панировочные сухари – 2 ст. л.;

специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить, специи, соль, перец, панировочные сухари.

2.Туда же натереть сыр.

3.Натереть на мелкую терку лук.

4.Выжать чеснок, добавить взбитые яйца, тщательно все перемешать.

5.Противень выстелить пергаментной бумагой, руки немного смочить в воде.

6.Сформировать котлеты, выложить на противень.

7.Запекать при температуре 190 градусов 20-25 минут.