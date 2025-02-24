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Простий та смачний сирний суп: рідні точно попросять добавку

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Сирний суп
Сирний суп. Фото Скріншот tiktok.com/@olena.foodblog, колаж "Телеграф"

Сирний суп ідеально поєднується з сухариками та беконом

Сирний суп – це ніжний, ароматний та зігріваючий обід, який чудово підійде для всієї родини. Його рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть не дуже досвідчена у кулінарії хазяйка. Знадобляться лише кілька доступних інгредієнтів та трохи часу, щоб приготувати смачний та ситний обід.

Рецептом цього супу у TikTok поділилась кулінарна блогерка olena.foodblog.

Інгредієнти:

  • картопля 500-600 г;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1-2 шт;
  • спеції (сіль, перець, сухий часник);
  • плавлений сир 2 шт по 90 г;
  • вершкове масло ;
  • бекон;
  • сухарики.

Етапи приготування:

  1. Відварюємо до готовності картоплю.
  2. Тим часом робимо засмажку на вершковому маслі: підсмажуємо цибулю з морквою та спеціями.
  3. Додаємо готову засмажку та плавлений сир до картоплі.
  4. Все подрібнюємо блендером.

Цей суп ідеально смакує зі смаженим беконом та сухариками.

Теги:
#Рецепти #Суп #Крем-суп #Готуємо вдома