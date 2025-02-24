Простий та смачний сирний суп: рідні точно попросять добавку

Сирний суп ідеально поєднується з сухариками та беконом

Сирний суп – це ніжний, ароматний та зігріваючий обід, який чудово підійде для всієї родини. Його рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть не дуже досвідчена у кулінарії хазяйка. Знадобляться лише кілька доступних інгредієнтів та трохи часу, щоб приготувати смачний та ситний обід.

Рецептом цього супу у TikTok поділилась кулінарна блогерка olena.foodblog.

Інгредієнти:

картопля 500-600 г;

цибуля 1 шт;

морква 1-2 шт;

спеції (сіль, перець, сухий часник);

плавлений сир 2 шт по 90 г;

вершкове масло ;

бекон;

сухарики.

Етапи приготування:

Відварюємо до готовності картоплю. Тим часом робимо засмажку на вершковому маслі: підсмажуємо цибулю з морквою та спеціями. Додаємо готову засмажку та плавлений сир до картоплі. Все подрібнюємо блендером.

Цей суп ідеально смакує зі смаженим беконом та сухариками.