Простий та смачний сирний суп: рідні точно попросять добавку
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Сирний суп ідеально поєднується з сухариками та беконом
Сирний суп – це ніжний, ароматний та зігріваючий обід, який чудово підійде для всієї родини. Його рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть не дуже досвідчена у кулінарії хазяйка. Знадобляться лише кілька доступних інгредієнтів та трохи часу, щоб приготувати смачний та ситний обід.
Рецептом цього супу у TikTok поділилась кулінарна блогерка olena.foodblog.
Інгредієнти:
- картопля 500-600 г;
- цибуля 1 шт;
- морква 1-2 шт;
- спеції (сіль, перець, сухий часник);
- плавлений сир 2 шт по 90 г;
- вершкове масло ;
- бекон;
- сухарики.
Етапи приготування:
- Відварюємо до готовності картоплю.
- Тим часом робимо засмажку на вершковому маслі: підсмажуємо цибулю з морквою та спеціями.
- Додаємо готову засмажку та плавлений сир до картоплі.
- Все подрібнюємо блендером.
Цей суп ідеально смакує зі смаженим беконом та сухариками.