Простой и вкусный сырный суп: родные точно попросят добавку

Сырный суп идеально сочетается с сухариками и беконом

Сырный суп – это нежный, ароматный и согревающий обед, который отлично подойдет для всей семьи. Его рецепт настолько прост, что с ним справится даже не очень опытная в кулинарии хозяйка. Понадобится несколько доступных ингредиентов и немного времени, чтобы приготовить вкусный и сытный обед.

Рецептом этого супа в TikTok поделилась кулинарная блогер olena.foodblog.

Ингредиенты:

картофель 500-600 г;

лук 1 шт;

морковь 1-2 шт;

специи (соль, перец, сухой чеснок);

плавленый сыр 2 шт по 90 г;

сливочное масло;

бекон;

сухарики.

Этапы приготовления:

Отвариваем до готовности картофель. Тем временем делаем зажарку на сливочном масле: поджариваем лук с морковью и специями. Добавляем готовую зажарку и плавленый сыр к картофелю. Все измельчаем блендером.

Если добавить в этот суп жареный бекон и сухарики, он станет еще вкуснее.