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Простой и вкусный сырный суп: родные точно попросят добавку

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Сырный суп
Сырный суп. Фото Скриншот tiktok.com/@olena.foodblog, коллаж "Телеграф"

Сырный суп идеально сочетается с сухариками и беконом

Сырный суп – это нежный, ароматный и согревающий обед, который отлично подойдет для всей семьи. Его рецепт настолько прост, что с ним справится даже не очень опытная в кулинарии хозяйка. Понадобится несколько доступных ингредиентов и немного времени, чтобы приготовить вкусный и сытный обед.

Рецептом этого супа в TikTok поделилась кулинарная блогер olena.foodblog.

Ингредиенты:

  • картофель 500-600 г;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1-2 шт;
  • специи (соль, перец, сухой чеснок);
  • плавленый сыр 2 шт по 90 г;
  • сливочное масло;
  • бекон;
  • сухарики.

Этапы приготовления:

  1. Отвариваем до готовности картофель.
  2. Тем временем делаем зажарку на сливочном масле: поджариваем лук с морковью и специями.
  3. Добавляем готовую зажарку и плавленый сыр к картофелю.
  4. Все измельчаем блендером.

Если добавить в этот суп жареный бекон и сухарики, он станет еще вкуснее.

Теги:
#Рецепты #Суп #Крем-суп #Готовим дома