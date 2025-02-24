Простой и вкусный сырный суп: родные точно попросят добавку
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Сырный суп идеально сочетается с сухариками и беконом
Сырный суп – это нежный, ароматный и согревающий обед, который отлично подойдет для всей семьи. Его рецепт настолько прост, что с ним справится даже не очень опытная в кулинарии хозяйка. Понадобится несколько доступных ингредиентов и немного времени, чтобы приготовить вкусный и сытный обед.
Рецептом этого супа в TikTok поделилась кулинарная блогер olena.foodblog.
Ингредиенты:
- картофель 500-600 г;
- лук 1 шт;
- морковь 1-2 шт;
- специи (соль, перец, сухой чеснок);
- плавленый сыр 2 шт по 90 г;
- сливочное масло;
- бекон;
- сухарики.
Этапы приготовления:
- Отвариваем до готовности картофель.
- Тем временем делаем зажарку на сливочном масле: поджариваем лук с морковью и специями.
- Добавляем готовую зажарку и плавленый сыр к картофелю.
- Все измельчаем блендером.
Если добавить в этот суп жареный бекон и сухарики, он станет еще вкуснее.