Тісто замішувати не доведеться: такі бендерики ви приготуєте удвічі швидше (відео)

На сніданок, у дорогу, на роботу

Бендерики з лаваша — це швидкий та смачний варіант популярної страви української кухні, який чудово підходить для сніданку, перекусу чи легкої вечері. На відміну від класичних бендериків, де використовується тісто для млинців, у цьому рецепті його замінює тонкий лаваш, що значно спрощує процес приготування.

Начинка з соковитого м’ясного фаршу, загорнутого в хрустку золотисту оболонку, робить страву особливо апетитною. Бендерики з лаваша легко готуються, не потребують багато інгредієнтів і завжди виходять смачними та ситними. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати бендерики з лаваша

Інгредієнти:

лаваш – 3 шт.;

фарш – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

улюблена зелень;

сіль та перець за смаком;

яйця – 1 шт. у фарш і 2 шт. для кляру;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати цибулю, одне яйце, зелень та спеції, добре перемішати.

2.Лаваш нарізати довгими смужками, тоненько змастити фаршем, сформувати бендерики.

3.Занурити бендерики у збиті яйця.

4.Обсмажити на середньому вогні з двох сторін до золотої скоринки.

5.Обсмажені бендерики викласти у форму для запікання.

6.Готувати 15-20 хвилин за температури 180 градусів.