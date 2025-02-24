Тісто замішувати не доведеться: такі бендерики ви приготуєте удвічі швидше (відео)
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На сніданок, у дорогу, на роботу
Бендерики з лаваша — це швидкий та смачний варіант популярної страви української кухні, який чудово підходить для сніданку, перекусу чи легкої вечері. На відміну від класичних бендериків, де використовується тісто для млинців, у цьому рецепті його замінює тонкий лаваш, що значно спрощує процес приготування.
Начинка з соковитого м’ясного фаршу, загорнутого в хрустку золотисту оболонку, робить страву особливо апетитною. Бендерики з лаваша легко готуються, не потребують багато інгредієнтів і завжди виходять смачними та ситними. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".
Як приготувати бендерики з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш – 3 шт.;
- фарш – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- улюблена зелень;
- сіль та перець за смаком;
- яйця – 1 шт. у фарш і 2 шт. для кляру;
Спосіб приготування:
1.До фаршу додати цибулю, одне яйце, зелень та спеції, добре перемішати.
2.Лаваш нарізати довгими смужками, тоненько змастити фаршем, сформувати бендерики.
3.Занурити бендерики у збиті яйця.
4.Обсмажити на середньому вогні з двох сторін до золотої скоринки.
5.Обсмажені бендерики викласти у форму для запікання.
6.Готувати 15-20 хвилин за температури 180 градусів.