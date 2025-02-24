Тесто замешивать не придется: такие бендерики вы приготовите вдвое быстрее (видео)

На завтрак, в дорогу, на работу

Бендерики из лаваша – это быстрый и вкусный вариант популярного блюда украинской кухни, который отлично подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина. В отличие от классических бендериков, где используется тесто для блинчиков, в этом рецепте его заменяет тонкий лаваш, что значительно упрощает процесс приготовления.

Начинка из сочного мясного фарша, завернутого в хрустящую золотистую оболочку, делает блюдо особенно аппетитным. Бендерики из лаваша легко готовятся, не нуждаются в множестве ингредиентов и всегда получаются вкусными и сытными. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "vistovska_cooking".

Как приготовить бендерики из лаваша

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт.;

фарш – 500 г;

лук – 1 шт.;

любимая зелень;

соль и перец по вкусу;

яйца – 1 шт. в фарш и 2 шт. для кляра;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить лук, одно яйцо, зелень и специи, хорошо перемешать.

2. Лаваш нарезать длинными полосками, тоненько смазать фаршем, сформировать бендерики.

3.Окунуть бендерики во взбитые яйца.

4.Обжарить на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.

5.Обжаренные бендерики выложить в форму для запекания.

6. Готовить 15-20 минут при температуре 180 градусов.