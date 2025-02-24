Не млинці і навіть не вареники: беремо картоплю і готуємо найкращу страву на Масляну (відео)

Клопотенко поділився рецептом смачних палюшок

Масляна, або Колодій — це свято, на яке готують не тільки млинці і смачні вареники. Гастрономічною темою свята є використання великої кількості молочних продуктів — сиру, сметани, масла тощо. Ще одна традиційна і незаслужено забута страва — палюшки.

Про це у своєму інстаграмі розповів кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Він поділився рецептом галицьких палюшок або, який знайшов в книзі "Матеріальна культура" 1988-го року.

Інгредієнти:

Картопля (відварена) — 500 г

Сир кисломолочний — 200 г

Борошно — 4 ст. л.

Крохмаль — 1 ст. л.

Яйце — 1 шт.

Сіль — до смаку

Вершкове масло — 50 г

Журавлина — 20 г

Цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю до готовності та розімніть її в пюре. Додайте до картопляного пюре сир, борошно, крохмаль, яйце, сіль та цукор. Ретельно вимішайте тісто до однорідної консистенції. Воно може бути трохи липке, тому присипайте його борошном. Сформуйте з тіста ковбаску. Наріжте ковбаску на шматочки довжиною 5-6 см. Тим часом у великій каструлі закип'ятіть підсолену воду. Обережно опустіть палюшки в киплячу воду. Варіть їх 2-3 хвилини після спливання. Викладіть готові палюшки в миску. Додайте вершкове масло та журавлину і перемішайте.

Гарячими ці палюшки найсмачніші. Подавайте їх зі сметаною — це ситно і надзвичайно смачно. А якщо шукаєте вдалий рецепт до чаю, приготуйте "невидимий" яблучний пиріг.