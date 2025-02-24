Не блины и даже не вареники: берем картофель и готовим лучшее блюдо на Масленицу (видео)

Клопотенко поделился рецептом вкусных палюшек

Масленица, или Колодий – это праздник, на который готовят не только блины и вкусные вареники. Гастрономическая тема праздника — использование большого количества молочных продуктов — творога, сметаны, масла и т.д. Еще одно традиционное и незаслуженно забытое блюдо – палюшки.

Об этом в своем инстаграмме рассказал повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Он поделился рецептом галицких палюшек или, который нашел в книге "Материальная культура" 1988 года.

Ингредиенты:

Картофель (отварной) — 500 г

Творог — 200 г

Мука – 4 ст. л.

Крахмал — 1 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Соль — по вкусу

Сливочное масло – 50 г

Клюква – 20 г

Сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Отварите картофель до готовности и разомните его в пюре. Добавьте в картофельное пюре творог, муку, крахмал, яйцо, соль и сахар. Тщательно перемешайте тесто до однородной консистенции. Оно может быть немного липким, поэтому присыпайте его мукой. Сформируйте из теста колбаску. Нарежьте колбаску на кусочки длиной 5-6 см. Тем временем в большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Осторожно опустите палки в кипящую воду. Варите их 2-3 минуты после всплытия. Выложите готовые палюшки в миску. Добавьте сливочное масло и клюкву и перемешайте.

Горячими эти палюшки самые вкусные. Подавайте их со сметаной – это сытно и очень вкусно. А если ищете удачный рецепт к чаю, приготовьте "невидимый" яблочный пирог.