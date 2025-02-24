Не блины и даже не вареники: берем картофель и готовим лучшее блюдо на Масленицу (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Клопотенко поделился рецептом вкусных палюшек
Масленица, или Колодий – это праздник, на который готовят не только блины и вкусные вареники. Гастрономическая тема праздника — использование большого количества молочных продуктов — творога, сметаны, масла и т.д. Еще одно традиционное и незаслуженно забытое блюдо – палюшки.
Об этом в своем инстаграмме рассказал повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Он поделился рецептом галицких палюшек или, который нашел в книге "Материальная культура" 1988 года.
Ингредиенты:
- Картофель (отварной) — 500 г
- Творог — 200 г
- Мука – 4 ст. л.
- Крахмал — 1 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Сливочное масло – 50 г
- Клюква – 20 г
- Сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Отварите картофель до готовности и разомните его в пюре. Добавьте в картофельное пюре творог, муку, крахмал, яйцо, соль и сахар.
- Тщательно перемешайте тесто до однородной консистенции. Оно может быть немного липким, поэтому присыпайте его мукой.
- Сформируйте из теста колбаску. Нарежьте колбаску на кусочки длиной 5-6 см.
- Тем временем в большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Осторожно опустите палки в кипящую воду. Варите их 2-3 минуты после всплытия.
- Выложите готовые палюшки в миску. Добавьте сливочное масло и клюкву и перемешайте.
Горячими эти палюшки самые вкусные. Подавайте их со сметаной – это сытно и очень вкусно. А если ищете удачный рецепт к чаю, приготовьте "невидимый" яблочный пирог.