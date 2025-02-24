Укр

Не блины и даже не вареники: берем картофель и готовим лучшее блюдо на Масленицу (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень вкусные галицкие палюшки из картофеля и сыра
Очень вкусные галицкие палюшки из картофеля и сыра. Фото Скриншот из видео

Клопотенко поделился рецептом вкусных палюшек

Масленица, или Колодий – это праздник, на который готовят не только блины и вкусные вареники. Гастрономическая тема праздника — использование большого количества молочных продуктов — творога, сметаны, масла и т.д. Еще одно традиционное и незаслуженно забытое блюдо – палюшки.

Об этом в своем инстаграмме рассказал повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Он поделился рецептом галицких палюшек или, который нашел в книге "Материальная культура" 1988 года.

Ингредиенты:

  • Картофель (отварной) — 500 г
  • Творог — 200 г
  • Мука – 4 ст. л.
  • Крахмал — 1 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Сливочное масло – 50 г
  • Клюква – 20 г
  • Сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель до готовности и разомните его в пюре. Добавьте в картофельное пюре творог, муку, крахмал, яйцо, соль и сахар.
  2. Тщательно перемешайте тесто до однородной консистенции. Оно может быть немного липким, поэтому присыпайте его мукой.
  3. Сформируйте из теста колбаску. Нарежьте колбаску на кусочки длиной 5-6 см.
  4. Тем временем в большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Осторожно опустите палки в кипящую воду. Варите их 2-3 минуты после всплытия.
  5. Выложите готовые палюшки в миску. Добавьте сливочное масло и клюкву и перемешайте.

Горячими эти палюшки самые вкусные. Подавайте их со сметаной – это сытно и очень вкусно. А если ищете удачный рецепт к чаю, приготовьте "невидимый" яблочный пирог.

Теги:
#Рецепт #Колодий #Масленица #Евгений Клопотенко