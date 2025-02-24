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Улюблені ласощі дитинства: як приготувати яскраві "персики" за старим рецептом (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитні тістечка з начинкою
Апетитні тістечка з начинкою. Фото shuba.life

Дуже смачні солодощі своїми руками

Вдома можна приготувати чимало смачненького. Ми ділились рецептом апетитного ягідного зефіру. Тепер розповімо, як приготувати яскраве печиво "персики", смак якого багато хто пам’ятає з дитинства.

Ці ласощі нескладно готуються, особливо якщо є перевірений рецепт. Саме таким рецептом поділились у кулінарному блозі julia_food_blog_ua.

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 170 г цукру;
  • 60 г м‘якого вершкового масла;
  • 60 г сметани;
  • 360 г борошна;
  • 3 г розпушувача;
  • 1 г ваніліну;
  • 1 буряк;
  • 1 морква.

Для крему:

  • 150 г вареного згущеного молока;
  • 130 г вершкового сиру.

Спосіб приготування:

  1. Для тіста яйця 5 хвилин збиваємо з цукром. Додаємо м’яке масло та сметану і перемішуємо до однорідності.
  2. У кілька прийомів додаємо просіяні борошно, ванілін та розпушувач. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім замішуємо руками.
  3. Тісто викладаємо на харчову плівку, загортаємо і кладемо у холодильник на 40 хвилин. Після цього відщипуємо від тіста однакові шматочки по 34-35 г.
  4. Формуємо з тіста кульки, злегка притискаємо зверху. Викладаємо на деко, застелене пергаментом.
  5. Випікаємо печиво при 180 градусах 13-15 хвилин. Коли заготовки трішки охолонуть, виймаємо серединки ножем.
  6. Для крему збиваємо холодне згущене молоко з сиром. Наповнюємо кожну заготовку кремом та з‘єднуємо половинки між собою.
  7. Свіжі овочі натираємо на дрібну тертку і витискаємо з них сік. Швидко занурюємо тістечка та обтрушуємо їх цукром.

Тістечка виходять дуже смачними. Раніше їх постійно готували на весілля. Також ми розповідали, як приготувати смачний та красивий пиріг "невидимка".

Теги:
#Рецепт #Випічка #Десерт #Тістечка