Улюблені ласощі дитинства: як приготувати яскраві "персики" за старим рецептом (відео)

Дуже смачні солодощі своїми руками

Вдома можна приготувати чимало смачненького. Ми ділились рецептом апетитного ягідного зефіру. Тепер розповімо, як приготувати яскраве печиво "персики", смак якого багато хто пам’ятає з дитинства.

Ці ласощі нескладно готуються, особливо якщо є перевірений рецепт. Саме таким рецептом поділились у кулінарному блозі julia_food_blog_ua.

Інгредієнти:

2 яйця;

170 г цукру;

60 г м‘якого вершкового масла;

60 г сметани;

360 г борошна;

3 г розпушувача;

1 г ваніліну;

1 буряк;

1 морква.

Для крему:

150 г вареного згущеного молока;

130 г вершкового сиру.

Спосіб приготування:

Для тіста яйця 5 хвилин збиваємо з цукром. Додаємо м’яке масло та сметану і перемішуємо до однорідності. У кілька прийомів додаємо просіяні борошно, ванілін та розпушувач. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім замішуємо руками. Тісто викладаємо на харчову плівку, загортаємо і кладемо у холодильник на 40 хвилин. Після цього відщипуємо від тіста однакові шматочки по 34-35 г. Формуємо з тіста кульки, злегка притискаємо зверху. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо печиво при 180 градусах 13-15 хвилин. Коли заготовки трішки охолонуть, виймаємо серединки ножем. Для крему збиваємо холодне згущене молоко з сиром. Наповнюємо кожну заготовку кремом та з‘єднуємо половинки між собою. Свіжі овочі натираємо на дрібну тертку і витискаємо з них сік. Швидко занурюємо тістечка та обтрушуємо їх цукром.

Тістечка виходять дуже смачними. Раніше їх постійно готували на весілля. Також ми розповідали, як приготувати смачний та красивий пиріг "невидимка".