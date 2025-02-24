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Любимое лакомство детства: как приготовить яркие "персики" по старому рецепту (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитные пирожные с начинкой
Аппетитные пирожные с начинкой. Фото shuba.life

Очень вкусные сладости своими руками

Дома можно приготовить немало вкусненького. Мы делились рецептом аппетитного ягодного зефира. Теперь расскажем, как приготовить яркое печенье "персики", вкус которого многие помнят с детства.

Это лакомство несложно готовится, особенно если есть проверенный рецепт. Именно таким рецептом поделились в кулинарном блоге julia_food_blog_ru.

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 170 г сахара;
  • 60 г мягкого сливочного масла;
  • 60 г сметаны;
  • 360 г муки;
  • 3 г разрыхлителя;
  • 1 г ванилина;
  • 1 свекла;
  • 1 морковь.

Для крема:

  • 150 г вареной сгущенки;
  • 130 г сливочного творога.

Способ приготовления:

  1. Для теста яйца 5 минут взбиваем с сахаром. Добавляем мягкое масло и сметану и перемешиваем до однородности.
  2. В несколько приемов добавляем просеянную муку, ванилин и разрыхлитель. Смешиваем тесто сначала ложкой, а затем замешиваем руками.
  3. Тесто выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем и кладем в холодильник на 40 минут. После этого отщипываем от теста одинаковые кусочки по 34-35 г.
  4. Формируем из теста шарики, слегка прижимаем сверху. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
  5. Выпекаем печенье при 180 градусах 13-15 минут. Когда заготовки немного остынут, вынимаем серединки ножом.
  6. Для крема взбиваем холодное сгущенку с сыром. Наполняем каждую заготовку кремом и соединяем половинки.
  7. Свежие овощи натираем на мелкую терку и выжимаем из них сок. Быстро погружаем пирожные и отряхиваем их сахаром.

Пирожные получаются очень вкусными. Раньше их постоянно готовили на свадьбы. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный и красивый пирог "невидимка".

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Десерт #Пирожные