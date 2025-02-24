Любимое лакомство детства: как приготовить яркие "персики" по старому рецепту (видео)
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Очень вкусные сладости своими руками
Дома можно приготовить немало вкусненького. Мы делились рецептом аппетитного ягодного зефира. Теперь расскажем, как приготовить яркое печенье "персики", вкус которого многие помнят с детства.
Это лакомство несложно готовится, особенно если есть проверенный рецепт. Именно таким рецептом поделились в кулинарном блоге julia_food_blog_ru.
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 170 г сахара;
- 60 г мягкого сливочного масла;
- 60 г сметаны;
- 360 г муки;
- 3 г разрыхлителя;
- 1 г ванилина;
- 1 свекла;
- 1 морковь.
Для крема:
- 150 г вареной сгущенки;
- 130 г сливочного творога.
Способ приготовления:
- Для теста яйца 5 минут взбиваем с сахаром. Добавляем мягкое масло и сметану и перемешиваем до однородности.
- В несколько приемов добавляем просеянную муку, ванилин и разрыхлитель. Смешиваем тесто сначала ложкой, а затем замешиваем руками.
- Тесто выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем и кладем в холодильник на 40 минут. После этого отщипываем от теста одинаковые кусочки по 34-35 г.
- Формируем из теста шарики, слегка прижимаем сверху. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекаем печенье при 180 градусах 13-15 минут. Когда заготовки немного остынут, вынимаем серединки ножом.
- Для крема взбиваем холодное сгущенку с сыром. Наполняем каждую заготовку кремом и соединяем половинки.
- Свежие овощи натираем на мелкую терку и выжимаем из них сок. Быстро погружаем пирожные и отряхиваем их сахаром.
Пирожные получаются очень вкусными. Раньше их постоянно готовили на свадьбы. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный и красивый пирог "невидимка".