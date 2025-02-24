Любимое лакомство детства: как приготовить яркие "персики" по старому рецепту (видео)

Очень вкусные сладости своими руками

Дома можно приготовить немало вкусненького. Мы делились рецептом аппетитного ягодного зефира. Теперь расскажем, как приготовить яркое печенье "персики", вкус которого многие помнят с детства.

Это лакомство несложно готовится, особенно если есть проверенный рецепт. Именно таким рецептом поделились в кулинарном блоге julia_food_blog_ru.

Ингредиенты:

2 яйца;

170 г сахара;

60 г мягкого сливочного масла;

60 г сметаны;

360 г муки;

3 г разрыхлителя;

1 г ванилина;

1 свекла;

1 морковь.

Для крема:

150 г вареной сгущенки;

130 г сливочного творога.

Способ приготовления:

Для теста яйца 5 минут взбиваем с сахаром. Добавляем мягкое масло и сметану и перемешиваем до однородности. В несколько приемов добавляем просеянную муку, ванилин и разрыхлитель. Смешиваем тесто сначала ложкой, а затем замешиваем руками. Тесто выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем и кладем в холодильник на 40 минут. После этого отщипываем от теста одинаковые кусочки по 34-35 г. Формируем из теста шарики, слегка прижимаем сверху. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем печенье при 180 градусах 13-15 минут. Когда заготовки немного остынут, вынимаем серединки ножом. Для крема взбиваем холодное сгущенку с сыром. Наполняем каждую заготовку кремом и соединяем половинки. Свежие овощи натираем на мелкую терку и выжимаем из них сок. Быстро погружаем пирожные и отряхиваем их сахаром.

Пирожные получаются очень вкусными. Раньше их постоянно готовили на свадьбы. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный и красивый пирог "невидимка".