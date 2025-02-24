Якщо залишились млинці, приготуйте з них цей розкішний пиріг: апетитний перекус (відео)
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Цей пиріг чимось нагадує Французький кіш Лорен
Часто на Масницю залишаються млинці, якими вже всі наїлись. Щоб такого не було, готуйте замість млинців апетитні палюшки. Але якщо все ж так сталося, то можна смачно використати млинців для приготування смачного пирога.
Кулінарна блогерка Валентина Кущ у своєму інстаграмі розповіла, як приготувати такий солоний пиріг. За її словами, він дуже нагадує кіш Лорен. Якщо млинці у вас вже є, приготувати такий пиріг можна надзвичайно швидко.
Інгредієнти для млинців:
- Борошно — 125 г;
- Яйця — 2 шт;
- Молоко — 170 г;
- Окріп — 170 г;
- Сіль — дрібка;
- Цукор — 1 ст. л.;
- Рослинна олія — 2 ст. л.
Для начинки:
- Курка — 250 г;
- Гриби — 200 г;
- Цибуля — 1 шт;
- Вершки від 20% — 200 г;
- Яйця — 2 шт;
- Сіль, перець, мускатний горіх.
Спосіб приготування:
- Змішуємо борошно з молоком та яйцями. Додаємо сіль та цукор, вливаємо окріп та одразу перемішуємо.
- Вливаємо олію і знову перемішуємо. Коли тісто трохи постоїть, смажимо млинці.
- Для начинки все нарізаємо середніми шматками. Гриби окремо смажимо до готовності, щоб вийшла вся рідина.
- Курку обсмажуємо до апетитної скоринки. Для заливки змішуємо вершки з яйцями, сіллю і перцем.
- Викладаємо млинці в форму так, щоб вони закривали дно і половиною заходили один на одного. Для кращої фіксації кладемо на дно ще один млинець.
- Викладаємо начинку та посипаємо твердим сиром. Заливаємо вершковою сумішшю і запікаємо при 180 приблизно 30 хвилин.
Даємо готовому пирогу трішки охолонути і готово. Також ми ділились рецептом апетитних лінивих хачапурі.