Якщо залишились млинці, приготуйте з них цей розкішний пиріг: апетитний перекус (відео)

Цей пиріг чимось нагадує Французький кіш Лорен

Часто на Масницю залишаються млинці, якими вже всі наїлись. Щоб такого не було, готуйте замість млинців апетитні палюшки. Але якщо все ж так сталося, то можна смачно використати млинців для приготування смачного пирога.

Кулінарна блогерка Валентина Кущ у своєму інстаграмі розповіла, як приготувати такий солоний пиріг. За її словами, він дуже нагадує кіш Лорен. Якщо млинці у вас вже є, приготувати такий пиріг можна надзвичайно швидко.

Інгредієнти для млинців:

Борошно — 125 г;

Яйця — 2 шт;

Молоко — 170 г;

Окріп — 170 г;

Сіль — дрібка;

Цукор — 1 ст. л.;

Рослинна олія — 2 ст. л.

Для начинки:

Курка — 250 г;

Гриби — 200 г;

Цибуля — 1 шт;

Вершки від 20% — 200 г;

Яйця — 2 шт;

Сіль, перець, мускатний горіх.

Спосіб приготування:

Змішуємо борошно з молоком та яйцями. Додаємо сіль та цукор, вливаємо окріп та одразу перемішуємо. Вливаємо олію і знову перемішуємо. Коли тісто трохи постоїть, смажимо млинці. Для начинки все нарізаємо середніми шматками. Гриби окремо смажимо до готовності, щоб вийшла вся рідина. Курку обсмажуємо до апетитної скоринки. Для заливки змішуємо вершки з яйцями, сіллю і перцем. Викладаємо млинці в форму так, щоб вони закривали дно і половиною заходили один на одного. Для кращої фіксації кладемо на дно ще один млинець. Викладаємо начинку та посипаємо твердим сиром. Заливаємо вершковою сумішшю і запікаємо при 180 приблизно 30 хвилин.

Даємо готовому пирогу трішки охолонути і готово. Також ми ділились рецептом апетитних лінивих хачапурі.