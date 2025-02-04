Дуже смачні сирні хачапурі можна приготувати всього за 30 хвилин: простий рецепт (відео)

Апетитні сирні хачапурі

Щоб поласувати чимось смачненьким, не обов’язково бігти в ресторан. Ми розповідали, як приготувати ліниві круасани з начинкою з банана та шоколаду. Тепер поділимось рецептом чудових сирних хачапурі.

Ця смакота готується просто та швидко, а ще її навіть не треба випікати, адже все готується на сковороді. Рецептом поділились у кулінарному блозі iryna_yesman_food.

Інгредієнти:

300 мл кефіру

1 яйце

1 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

3 ст. л. олії

450 г борошна

10 г розпушувача

Для начинки:

350 г сиру

1 яйце

Спосіб приготування:

Для тіста переливаємо кефір у зручну миску. У кефір вибиваємо яйце, додаємо сіль та цукор. Все перемішуємо, просіюємо у кефірну масу борошно та розпушувач і замішуємо тісто. На фінальних етапах вмішуємо в тісто олію. Готове тісто накриваємо плівкою та залишаємо постояти хвилин 10. Тим часом готуємо начинку. Сир натираємо, перемішуємо з яйцем, ділимо на 4 частини. Тісто також ділимо на 4 частини. З кожної із них розкочуємо млинець, в середину викладаємо кульку сирної начинки. Збираємо краї, заліплюємо їх обережно розкочуємо млинець. Смажимо хачапурі з обох боків на сухій, добре розігрітій пательні, ще гарячими змащуємо маслом.

Гарячими ці хачапурі просто неймовірно смачні — м’яке тісто і розплавлений сир, хіба може бути щось смачніше. Також ми розповідали, як приготувати апетитний домашній зефір.