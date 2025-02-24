Если остались блины, приготовьте из них этот роскошный пирог: аппетитный перекус (видео)

Этот пирог чем-то напоминает французский киш Лорен

Часто на Масленицу остаются блины, которыми уже все наелись. Чтобы такого не было, готовьте вместо блинчиков аппетитные палюшки. Но если все же так произошло, то можно вкусно использовать блинчики для приготовления вкусного пирога.

Кулинарная блоггерша Валентина Кущ в своем инстаграмме рассказала, как приготовить такой соленый пирог. По ее словам, он очень напоминает киш Лорен. Если блины у вас уже есть, приготовить такой пирог можно очень быстро.

Ингредиенты для блинов:

Мука — 125 г;

Яйца – 2 шт;

Молоко – 170 г;

Кипяток — 170 г;

Соль – щепотка;

Сахар – 1 ст. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

Курица — 250 г;

Грибы – 200 г;

Лук – 1 шт;

Сливки от 20% — 200 г;

Яйца – 2 шт;

Соль, перец, мускатный орех.

Способ приготовления:

Смешиваем муку с молоком и яйцами. Добавляем соль и сахар, вливаем кипяток и перемешиваем. Вливаем масло и снова перемешиваем. Когда тесто немного постоит, жарим блины. Для начинки все нарезаем средними кусками. Грибы отдельно жарим до готовности, чтобы получилась вся жидкость. Курицу обжариваем до аппетитной корочки. Для заливки смешиваем сливки с яйцами, солью и перцем. Выкладываем блины в форму так, чтобы они закрывали дно и половиной заходили друг на друга. Для лучшей фиксации кладем на дно еще один блинчик. Выкладываем начинку и посыпаем сыром. Заливаем сливочной смесью и запекаем при 180 приблизительно 30 минут.

Даем готовому пирогу немного остыть и готово. Также мы делились рецептом аппетитных ленивых хачапури.