Урізноманітните щоденне меню: як приготувати плов з курятиною по-іспанськи (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Плов виходить ніжним та розсипчастим
Плов — це сита страва, яку може приготувати кожен. Щоб рис не злипався, важливо добре промити його до прозорості води, а для насиченого смаку додавати овочі, оливки та спеції.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати плов по-іспанськи. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "evgeniakarpa".
Як приготувати плов з куркою
Інгредієнти:
- 200-250 г рису;
- 3-4 курячі стегна;
- 1 велика цибуля;
- 100 г оливок;
- 200 г чері;
- часник (свіжий або сухий);
- сіль, перець;
- петрушка;
Спосіб приготування:
1.У стегон прибрати кістку, розрізати їх на 2 частини. І підсмажити на олії з 2 сторін до скоринки.
2.У цій же сковороді підсмажити цибулю. Додати оливки та чері, сіль, спеції, рис. Залити водою у пропорції 1:2 або трохи більше.
3.Потім покласти стегна на рис, підсолити, приправити, накрити кришкою та тушкувати 20 хвилин до готовності рису.