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Урізноманітните щоденне меню: як приготувати плов з курятиною по-іспанськи (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Простий, ароматний, просто пальчики оближеш
Простий, ароматний, просто пальчики оближеш. Фото instagram.com

Плов виходить ніжним та розсипчастим

Плов — це сита страва, яку може приготувати кожен. Щоб рис не злипався, важливо добре промити його до прозорості води, а для насиченого смаку додавати овочі, оливки та спеції.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати плов по-іспанськи. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "evgeniakarpa".

Як приготувати плов з куркою

Інгредієнти:

  • 200-250 г рису;
  • 3-4 курячі стегна;
  • 1 велика цибуля;
  • 100 г оливок;
  • 200 г чері;
  • часник (свіжий або сухий);
  • сіль, перець;
  • петрушка;

Спосіб приготування:

1.У стегон прибрати кістку, розрізати їх на 2 частини. І підсмажити на олії з 2 сторін до скоринки.

2.У цій же сковороді підсмажити цибулю. Додати оливки та чері, сіль, спеції, рис. Залити водою у пропорції 1:2 або трохи більше.

3.Потім покласти стегна на рис, підсолити, приправити, накрити кришкою та тушкувати 20 хвилин до готовності рису.

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#Гарнір #Готуємо вдома #Плов