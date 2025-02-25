Урізноманітните щоденне меню: як приготувати плов з курятиною по-іспанськи (відео)

Плов виходить ніжним та розсипчастим

Плов — це сита страва, яку може приготувати кожен. Щоб рис не злипався, важливо добре промити його до прозорості води, а для насиченого смаку додавати овочі, оливки та спеції.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати плов по-іспанськи. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "evgeniakarpa".

Як приготувати плов з куркою

Інгредієнти:

200-250 г рису;

3-4 курячі стегна;

1 велика цибуля;

100 г оливок;

200 г чері;

часник (свіжий або сухий);

сіль, перець;

петрушка;

Спосіб приготування:

1.У стегон прибрати кістку, розрізати їх на 2 частини. І підсмажити на олії з 2 сторін до скоринки.

2.У цій же сковороді підсмажити цибулю. Додати оливки та чері, сіль, спеції, рис. Залити водою у пропорції 1:2 або трохи більше.

3.Потім покласти стегна на рис, підсолити, приправити, накрити кришкою та тушкувати 20 хвилин до готовності рису.