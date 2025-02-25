Разнообразьте ежедневное меню: как приготовить плов с курицей по-испански (видео)
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Плов получается нежным и рассыпчатым
Плов – это сытое блюдо, которое может приготовить каждый. Чтобы рис не слипался, важно хорошо промыть до прозрачности воды, а для насыщенного вкуса добавлять овощи, оливки и специи.
Сегодня мы предлагаем приготовить плов по-испански. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "evgeniakarpa".
Как приготовить плов с курицей
Ингредиенты:
- 200-250 г риса;
- 3-4 куриных бедра;
- 1 большой лук;
- 100 г оливок;
- 200 г черри;
- чеснок (свежий или сухой);
- соль, перец;
- петрушка;
Способ приготовления:
1.С бедер убрать кость, разрезать их на 2 части. И поджарить на растительном масле с 2 сторон до корочки.
2.В этой же сковороде поджарить лук. Добавить оливки и черри, соль, специи, рис. Залить водой в пропорции 1:2 или чуть больше.
3. Затем положить бедра на рис, подсолить, приправить, накрыть крышкой и тушить 20 минут до готовности риса.