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Разнообразьте ежедневное меню: как приготовить плов с курицей по-испански (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Простой, ароматный, просто пальчики оближешь
Простой, ароматный, просто пальчики оближешь. Фото instagram.com

Плов получается нежным и рассыпчатым

Плов – это сытое блюдо, которое может приготовить каждый. Чтобы рис не слипался, важно хорошо промыть до прозрачности воды, а для насыщенного вкуса добавлять овощи, оливки и специи.

Сегодня мы предлагаем приготовить плов по-испански. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "evgeniakarpa".

Как приготовить плов с курицей

Ингредиенты:

  • 200-250 г риса;
  • 3-4 куриных бедра;
  • 1 большой лук;
  • 100 г оливок;
  • 200 г черри;
  • чеснок (свежий или сухой);
  • соль, перец;
  • петрушка;

Способ приготовления:

1.С бедер убрать кость, разрезать их на 2 части. И поджарить на растительном масле с 2 сторон до корочки.

2.В этой же сковороде поджарить лук. Добавить оливки и черри, соль, специи, рис. Залить водой в пропорции 1:2 или чуть больше.

3. Затем положить бедра на рис, подсолить, приправить, накрыть крышкой и тушить 20 минут до готовности риса.

Теги:
#Гарнир #Готовим дома #Плов