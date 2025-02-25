Разнообразьте ежедневное меню: как приготовить плов с курицей по-испански (видео)

Плов получается нежным и рассыпчатым

Плов – это сытое блюдо, которое может приготовить каждый. Чтобы рис не слипался, важно хорошо промыть до прозрачности воды, а для насыщенного вкуса добавлять овощи, оливки и специи.

Сегодня мы предлагаем приготовить плов по-испански. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "evgeniakarpa".

Как приготовить плов с курицей

Ингредиенты:

200-250 г риса;

3-4 куриных бедра;

1 большой лук;

100 г оливок;

200 г черри;

чеснок (свежий или сухой);

соль, перец;

петрушка;

Способ приготовления:

1.С бедер убрать кость, разрезать их на 2 части. И поджарить на растительном масле с 2 сторон до корочки.

2.В этой же сковороде поджарить лук. Добавить оливки и черри, соль, специи, рис. Залить водой в пропорции 1:2 или чуть больше.

3. Затем положить бедра на рис, подсолить, приправить, накрыть крышкой и тушить 20 минут до готовности риса.