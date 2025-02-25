Улюблений торт з дитинства: як приготувати "Мурашник" без випічки

Цей торт ідеально підійде для дитячого свята, сімейного чаювання або просто для того, щоб побалувати себе

"Торт "Мурашник" – це не просто десерт, це символ дитинства, тепла та затишку. Кожен, хто хоч раз куштував цей торт, ніколи не забуде його неповторний смак.

Рецептом класичного "Мурашника", який неодмінно стане окрасою столу та подарує вам та вашим близьким незабутні моменти насолоди, поділилась блогерка lilika_cooking.

Інгредієнти:

печиво 400 г;

вершкове масло 100 г;

горіхи 150 г;

згущене молоко 1 банка;

мак 2 ст.л.

Як приготувати: