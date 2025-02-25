Любимый торт с детства: как приготовить "Муравейник" без выпечки

Этот торт идеально подойдет для детского праздника, семейного чаепития или просто для того, чтобы побаловать себя

Торт "Муравейник" – это не просто десерт, это символ детства, тепла и уюта. Каждый, кто хоть раз пробовал этот торт, никогда не забудет его неповторимый вкус.

Рецептом классического "Муравейника", который непременно станет украшением стола и подарит вам и вашим близким незабываемые моменты наслаждения, поделилась блогер lilika_cooking.

Ингредиенты:

печенье 400 г;

сливочное масло 100 г;

орехи 150 г;

сгущенка 1 банка;

мак 2 ст.л.

Как приготовить: