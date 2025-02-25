Любимый торт с детства: как приготовить "Муравейник" без выпечки
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Этот торт идеально подойдет для детского праздника, семейного чаепития или просто для того, чтобы побаловать себя
Торт "Муравейник" – это не просто десерт, это символ детства, тепла и уюта. Каждый, кто хоть раз пробовал этот торт, никогда не забудет его неповторимый вкус.
Рецептом классического "Муравейника", который непременно станет украшением стола и подарит вам и вашим близким незабываемые моменты наслаждения, поделилась блогер lilika_cooking.
Ингредиенты:
- печенье 400 г;
- сливочное масло 100 г;
- орехи 150 г;
- сгущенка 1 банка;
- мак 2 ст.л.
Как приготовить:
- Руками разломить печенье на небольшие кусочки или перебить пару секунд в блендере.
- Взбить миксером масло комнатной температуры и сгущенку.
- Затем туда добавить измельченные грецкие орехи и печенье.
- Все ингредиенты хорошо перемешать.
- На плоскую тарелку руками выложить торт в форме пирамидки, посыпать маком и отправить в холодильник на пару часов, а лучше на ночь.