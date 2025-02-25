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Любимый торт с детства: как приготовить "Муравейник" без выпечки

Автор
Наталья Граковская
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Простой рецепт "Муравейника" с минимумом ингредиентов
Простой рецепт "Муравейника" с минимумом ингредиентов. Фото Instagram/lilika_cooking, коллаж "Телеграф"

Этот торт идеально подойдет для детского праздника, семейного чаепития или просто для того, чтобы побаловать себя

Торт "Муравейник" – это не просто десерт, это символ детства, тепла и уюта. Каждый, кто хоть раз пробовал этот торт, никогда не забудет его неповторимый вкус.

Рецептом классического "Муравейника", который непременно станет украшением стола и подарит вам и вашим близким незабываемые моменты наслаждения, поделилась блогер lilika_cooking.

Ингредиенты:

  • печенье 400 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • орехи 150 г;
  • сгущенка 1 банка;
  • мак 2 ст.л.

Как приготовить:

  1. Руками разломить печенье на небольшие кусочки или перебить пару секунд в блендере.
  2. Взбить миксером масло комнатной температуры и сгущенку.
  3. Затем туда добавить измельченные грецкие орехи и печенье.
  4. Все ингредиенты хорошо перемешать.
  5. На плоскую тарелку руками выложить торт в форме пирамидки, посыпать маком и отправить в холодильник на пару часов, а лучше на ночь.
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#Рецепты #Торты #Готовим дома