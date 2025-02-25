Поживний та смачний перекус: як приготувати кесаділью з куркою

Кесаділья – це чудовий варіант для тих, хто цінує свій час, але хоче насолодитися смачною та поживною їжею

Кесаділья — дуже смачна та проста в приготуванні страва мексиканської кухні. Її можна готувати з різноманітними начинками, які знайдуться у вас в холодильнику. До того ж вона, як і рулет з крабовими паличками, дуже зручна у вживанні, тому кесаділью можна брати з собою на роботу чи пікнік.

Ми пропонуємо приготувати кесаділью за рецептом, яким поділилась кулінарна блогерка kate_chudnovets.

Інгредієнти:

куряче стегно — 300 г;

тортилья — 3 шт;

солодкий перець — 1 шт;

синя цибуля — 1 шт;

томат — 1 шт;

часник — 2-3 зубчика;

сир — 200 г;

кукурудза — за бажанням;

улюблені спеції;

сіль, перець — на смак.

Етапи приготування: