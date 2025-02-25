Поживний та смачний перекус: як приготувати кесаділью з куркою
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Кесаділья – це чудовий варіант для тих, хто цінує свій час, але хоче насолодитися смачною та поживною їжею
Кесаділья — дуже смачна та проста в приготуванні страва мексиканської кухні. Її можна готувати з різноманітними начинками, які знайдуться у вас в холодильнику. До того ж вона, як і рулет з крабовими паличками, дуже зручна у вживанні, тому кесаділью можна брати з собою на роботу чи пікнік.
Ми пропонуємо приготувати кесаділью за рецептом, яким поділилась кулінарна блогерка kate_chudnovets.
Інгредієнти:
- куряче стегно — 300 г;
- тортилья — 3 шт;
- солодкий перець — 1 шт;
- синя цибуля — 1 шт;
- томат — 1 шт;
- часник — 2-3 зубчика;
- сир — 200 г;
- кукурудза — за бажанням;
- улюблені спеції;
- сіль, перець — на смак.
Етапи приготування:
- Філе стегна нарізати та замаринувати в спеціях.
- Овочі нарізати, сир натерти на терці.
- Обсмажити спочатку курку до готовності.
- Далі овочі: цибуля з часником, далі перець, далі томат та повернути курку, все добре перемішати, посолити, поперчити.
- На тортилью викласти сир, далі начинку, зверху кукурудзу та знову сир.
- Підсмажити на пательні до красивої скоринки.
- Подаємо зі сметаною та аджикою або будь-яким іншим соусом на свій смак.