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Поживний та смачний перекус: як приготувати кесаділью з куркою

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Кесаділья з куркою - не лише смачно, а й корисно
Кесаділья з куркою - не лише смачно, а й корисно. Фото Pexels

Кесаділья – це чудовий варіант для тих, хто цінує свій час, але хоче насолодитися смачною та поживною їжею

Кесаділья — дуже смачна та проста в приготуванні страва мексиканської кухні. Її можна готувати з різноманітними начинками, які знайдуться у вас в холодильнику. До того ж вона, як і рулет з крабовими паличками, дуже зручна у вживанні, тому кесаділью можна брати з собою на роботу чи пікнік.

Ми пропонуємо приготувати кесаділью за рецептом, яким поділилась кулінарна блогерка kate_chudnovets.

Інгредієнти:

  • куряче стегно — 300 г;
  • тортилья — 3 шт;
  • солодкий перець — 1 шт;
  • синя цибуля — 1 шт;
  • томат — 1 шт;
  • часник — 2-3 зубчика;
  • сир — 200 г;
  • кукурудза — за бажанням;
  • улюблені спеції;
  • сіль, перець — на смак.

Етапи приготування:

  1. Філе стегна нарізати та замаринувати в спеціях.
  2. Овочі нарізати, сир натерти на терці.
  3. Обсмажити спочатку курку до готовності.
  4. Далі овочі: цибуля з часником, далі перець, далі томат та повернути курку, все добре перемішати, посолити, поперчити.
  5. На тортилью викласти сир, далі начинку, зверху кукурудзу та знову сир.
  6. Підсмажити на пательні до красивої скоринки.
  7. Подаємо зі сметаною та аджикою або будь-яким іншим соусом на свій смак.
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#Рецепти #Перекус #Готуємо вдома