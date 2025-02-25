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Питательный и вкусный перекус: как приготовить кесадилью с курицей

Автор
Наталья Граковская
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Кесадилья с курицей — не только вкусно, но и полезно
Кесадилья с курицей — не только вкусно, но и полезно. Фото Pexels

Кесадилья – это отличный вариант для тех, кто ценит свое время, но хочет насладиться вкусной и питательной едой.

Кесадилья – очень вкусное и простое в приготовлении блюдо мексиканской кухни. Ее можно готовить с различными начинками, которые найдутся у вас в холодильнике. К тому же она, как и рулет с крабовыми палочками, очень удобна в употреблении, поэтому кесадилью можно брать с собой на работу или пикник.

Мы предлагаем приготовить кесадилью по рецепту, которым поделилась кулинарная блогерша kate_chudnovets.

Ингредиенты:

  • куриное бедро — 300 г;
  • тортилья – 3 шт;
  • сладкий перец — 1 шт;
  • синий лук — 1 шт;
  • томат — 1 шт;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • сыр – 200 г;
  • кукуруза – по желанию;
  • любимые специи;
  • соль, перец – по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Филе бедра порезать и замариновать в специях.
  2. Овощи порезать, сыр натереть на терке.
  3. Обжарить сначала курицу до готовности.
  4. Далее овощи: лук с чесноком, затем перец, затем томат и вернуть курицу, все хорошо перемешать, посолить, поперчить.
  5. На тортилью выложить сыр, затем начинку, сверху кукурузу и снова сыр.
  6. Поджарить на сковороде до красивой корочки.
  7. Подаем со сметаной и аджикой или любым другим соусом по своему вкусу.
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#Рецепты #Перекус #Готовим дома