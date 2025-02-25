Питательный и вкусный перекус: как приготовить кесадилью с курицей
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Кесадилья – это отличный вариант для тех, кто ценит свое время, но хочет насладиться вкусной и питательной едой.
Кесадилья – очень вкусное и простое в приготовлении блюдо мексиканской кухни. Ее можно готовить с различными начинками, которые найдутся у вас в холодильнике. К тому же она, как и рулет с крабовыми палочками, очень удобна в употреблении, поэтому кесадилью можно брать с собой на работу или пикник.
Мы предлагаем приготовить кесадилью по рецепту, которым поделилась кулинарная блогерша kate_chudnovets.
Ингредиенты:
- куриное бедро — 300 г;
- тортилья – 3 шт;
- сладкий перец — 1 шт;
- синий лук — 1 шт;
- томат — 1 шт;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- сыр – 200 г;
- кукуруза – по желанию;
- любимые специи;
- соль, перец – по вкусу.
Этапы приготовления:
- Филе бедра порезать и замариновать в специях.
- Овощи порезать, сыр натереть на терке.
- Обжарить сначала курицу до готовности.
- Далее овощи: лук с чесноком, затем перец, затем томат и вернуть курицу, все хорошо перемешать, посолить, поперчить.
- На тортилью выложить сыр, затем начинку, сверху кукурузу и снова сыр.
- Поджарить на сковороде до красивой корочки.
- Подаем со сметаной и аджикой или любым другим соусом по своему вкусу.