Питательный и вкусный перекус: как приготовить кесадилью с курицей

Кесадилья – это отличный вариант для тех, кто ценит свое время, но хочет насладиться вкусной и питательной едой.

Кесадилья – очень вкусное и простое в приготовлении блюдо мексиканской кухни. Ее можно готовить с различными начинками, которые найдутся у вас в холодильнике. К тому же она, как и рулет с крабовыми палочками, очень удобна в употреблении, поэтому кесадилью можно брать с собой на работу или пикник.

Мы предлагаем приготовить кесадилью по рецепту, которым поделилась кулинарная блогерша kate_chudnovets.

Ингредиенты:

куриное бедро — 300 г;

тортилья – 3 шт;

сладкий перец — 1 шт;

синий лук — 1 шт;

томат — 1 шт;

чеснок — 2-3 зубчика;

сыр – 200 г;

кукуруза – по желанию;

любимые специи;

соль, перец – по вкусу.

Этапы приготовления: