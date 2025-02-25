На цю запіканку ви витратите лічені хвилини: що приготувати з сиру замість сирників (відео)

Смачна запіканка, яку можна приготувати, навіть якщо у вас немає часу

Кисломолочний сир є популярним продуктом у багатьох господинь, адже він ситний, корисний та з нього можна готувати багато смачних страв. Одними із найпопулярніших є сирники та чизкейки. Однак часто сир також використовують і в солоних стравах, готуючи різноманітні намазки чи солону випічку.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом простої запіканки, яка створить гідну конкуренцію вищепереліченим стравам. А все тому, що на її приготування ви витратите буквально 7 хвилин — все інше зробить духовка. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "healthydemure".

Як приготувати запіканку без борошна

Інгредієнти:

кисломолочний сир 9% — 400-500 г;

яйця — 2 шт.;

манна крупа — 2 ст. л.;

мед — 2 ч. л.;

дрібка ваніліну;

Спосіб приготування:

Яйця збити з медом та ваніліном. Додати сир, збити. Додати манку, перемішати. Викласти сирну масу у вистелену пергаментом форму. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати сирно-гарбузову запіканку. Цю фантастичну випічку можна подати навіть до святкового столу.