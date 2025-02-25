На эту запеканку вы потратите считанные минуты: что приготовить из творога вместо сырников (видео)
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Вкусная запеканка, которую можно приготовить, даже если у вас совсем нет времени
Творог является популярным продуктом у многих хозяек, ведь он сытный, полезный и из него можно готовить много вкусных блюд. Одними из самых популярных являются сырники и чизкейки. Однако часто творог также используют и в соленых блюдах, готовя разнообразные намазки или соленую выпечку.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом простой запеканки, которая создаст достойную конкуренцию вышеперечисленным блюдам. А все потому, что на ее приготовление вы потратите буквально 7 минут – все остальное сделает духовка. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "healthydemure".
Как приготовить запеканку без муки
Ингредиенты:
- творог 9% — 400-500 г;
- яйца — 2 шт.;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- мед – 2 ч. л.;
- щепотка ванилина;
Способ приготовления:
- Яйца взбить с медом и ванилином.
- Добавить творог, взбить.
- Добавить манку, перемешать.
- Выложить творожную массу в выстеленную пергаментом форму.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
Раньше мы писали, как приготовить творожно-тыквенную запеканку. Эту фантастическую выпечку можно подать даже на праздничный стол.