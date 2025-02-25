На эту запеканку вы потратите считанные минуты: что приготовить из творога вместо сырников (видео)

Вкусная запеканка, которую можно приготовить, даже если у вас совсем нет времени

Творог является популярным продуктом у многих хозяек, ведь он сытный, полезный и из него можно готовить много вкусных блюд. Одними из самых популярных являются сырники и чизкейки. Однако часто творог также используют и в соленых блюдах, готовя разнообразные намазки или соленую выпечку.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом простой запеканки, которая создаст достойную конкуренцию вышеперечисленным блюдам. А все потому, что на ее приготовление вы потратите буквально 7 минут – все остальное сделает духовка. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "healthydemure".

Как приготовить запеканку без муки

Ингредиенты:

творог 9% — 400-500 г;

яйца — 2 шт.;

манная крупа — 2 ст. л.;

мед – 2 ч. л.;

щепотка ванилина;

Способ приготовления:

Яйца взбить с медом и ванилином. Добавить творог, взбить. Добавить манку, перемешать. Выложить творожную массу в выстеленную пергаментом форму. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

Раньше мы писали, как приготовить творожно-тыквенную запеканку. Эту фантастическую выпечку можно подать даже на праздничный стол.