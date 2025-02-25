Незвичайний сирний десерт: готуємо кілограм смакоти без випічки (відео)

Легкий, повітряний та неймовірно смачний десерт

Кисломолочний сир є досить популярним продуктом серед українських господинь, адже з нього можна приготувати стільки смачних страв! З сиру готують запіканки, смажать сирники чи роблять солоні намазки.

А якщо з продуктом мінімум мороки, то йому взагалі ціни немає! Рецептом саме такого десерту ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "mil alexx".

Як приготувати сирний десерт

Інгредієнти:

кисломолочний сир (жирний) – 700 г;

банка консервованих ананасів – 400 г;

желатин 25 г +100 г води;

підсолоджувач (цукор або стевія) – 4-5 ст. л.;

форма – пачка з-під молока на 1 л;

Спосіб приготування:

1.Залити желатин холодною водою і залишити набухати.

2.Тим часом додати до сиру сік з ананасів, замінник цукру чи цукор і збити в однорідну масу блендером – на цьому етапі можна спробувати на смак і відрегулювати.

3.Додати нарізані шматочки ананаса та все перемішати.

4.Желатин, який набух, розтопити у мікрохвильовці (за 15-25 секунд).

5.Перелити до сиру й вимішати.

6.Перелити масу в будь-яку зручну форму й поставити в холодильник.

7.Залишити на 20-30 хвилин, можна нарізати та куштувати.