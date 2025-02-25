Необычный творожный десерт: готовим килограмм вкусноты без выпечки (видео)

Легкий, воздушный и невероятно вкусный десерт

Творог является довольно популярным продуктом среди украинских хозяек, ведь из него можно приготовить столько вкусных блюд! Из творога готовят запеканки, жарят сырники или делают соленые намазки.

А если с продуктом минимум мрака, то ему вообще цены нет! Рецептом такого десерта мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "mil alexx".

Как приготовить творожный десерт

Ингредиенты:

творог (жирный) – 700 г;

банка консервированных ананасов – 400 г;

желатин 25 г+100 г воды;

подсластитель (сахар или стевия) – 4-5 ст. л.;

форма – пачка из-под молока на 1 л;

Способ приготовления:

1.Залить желатин холодной водой и оставить набухать.

2.Добавить в сыр сок из ананасов, заменитель сахара или сахар и взбить в однородную массу блендером – на этом этапе можно попробовать на вкус и отрегулировать.

3.Добавить нарезанные кусочки ананаса и все перемешать.

4. Набухший желатин растопить в микроволновке (за 15-25 секунд).

5.Перелить в творог и перемешать.

6.Перелить массу в любую удобную форму и поставить в холодильник.

7. Оставить на 20-30 минут, можно нарезать и пробовать.