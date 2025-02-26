Сподобається навіть тим, хто не любить печінку: цю вишукану страву з'їдять до останньої крихти (відео)
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Такий салат готується швидко
Дехто не любить печінку, оскільки її смак дещо специфічний. Однак з цього субпродукта можна приготувати різноманітні смачні страви на кшталт печінкового паштету.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати вишуканий салат з печінкою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".
Як приготувати салат з руколою, печінкою та гранатом
Інгредієнти:
- 100г руколи;
- 450г курячої печінки;
- зерна половини граната;
- 200г помідорок чері;
- половинка червоної цибулі;
- 2ст.л олії;
- сіль та перець за смаком;
Спосіб приготування:
1.Печінку гарно помити, зрізати все зайве, порізати на невеликі шматочки.
2.Викласти печінку на розігріту з олією сковорідку та обсмажити з обох боків. Додати сіль та перець за смаком, перемішати і вимкнути.
3.Тим часом приготувати інші продукти: дістати зерна з половинки граната, цибулю нарізати пір'ям, помідори чері розрізати навпіл.
4.На салатну тарілку викласти руколу, зверху цибулю, помідори, полити зверху олією.
5.Потім додати трішки охолоджену печінку та зерна гранату.