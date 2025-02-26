Сподобається навіть тим, хто не любить печінку: цю вишукану страву з'їдять до останньої крихти (відео)

Такий салат готується швидко

Дехто не любить печінку, оскільки її смак дещо специфічний. Однак з цього субпродукта можна приготувати різноманітні смачні страви на кшталт печінкового паштету.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати вишуканий салат з печінкою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати салат з руколою, печінкою та гранатом

Інгредієнти:

100г руколи;

450г курячої печінки;

зерна половини граната;

200г помідорок чері;

половинка червоної цибулі;

2ст.л олії;

сіль та перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Печінку гарно помити, зрізати все зайве, порізати на невеликі шматочки.

2.Викласти печінку на розігріту з олією сковорідку та обсмажити з обох боків. Додати сіль та перець за смаком, перемішати і вимкнути.

3.Тим часом приготувати інші продукти: дістати зерна з половинки граната, цибулю нарізати пір'ям, помідори чері розрізати навпіл.

4.На салатну тарілку викласти руколу, зверху цибулю, помідори, полити зверху олією.

5.Потім додати трішки охолоджену печінку та зерна гранату.