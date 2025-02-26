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Сподобається навіть тим, хто не любить печінку: цю вишукану страву з'їдять до останньої крихти (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Корисно, смачно, ситно
Корисно, смачно, ситно. Фото instagram.com

Такий салат готується швидко

Дехто не любить печінку, оскільки її смак дещо специфічний. Однак з цього субпродукта можна приготувати різноманітні смачні страви на кшталт печінкового паштету.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати вишуканий салат з печінкою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати салат з руколою, печінкою та гранатом

Інгредієнти:

  • 100г руколи;
  • 450г курячої печінки;
  • зерна половини граната;
  • 200г помідорок чері;
  • половинка червоної цибулі;
  • 2ст.л олії;
  • сіль та перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Печінку гарно помити, зрізати все зайве, порізати на невеликі шматочки.

2.Викласти печінку на розігріту з олією сковорідку та обсмажити з обох боків. Додати сіль та перець за смаком, перемішати і вимкнути.

3.Тим часом приготувати інші продукти: дістати зерна з половинки граната, цибулю нарізати пір'ям, помідори чері розрізати навпіл.

4.На салатну тарілку викласти руколу, зверху цибулю, помідори, полити зверху олією.

5.Потім додати трішки охолоджену печінку та зерна гранату.

Теги:
#Салат #Печінка #Готуємо вдома