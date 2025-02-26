Понравится даже тем, кто не любит печень: это изысканное блюдо съедят до последней крошки (видео)

Такой салат готовится быстро

Кто-кто не любит печень, поскольку ее вкус несколько специфичен. Однако из этого субпродукта можно приготовить разнообразные вкусные блюда типа печеночного паштета.

Сегодня мы предлагаем приготовить изысканный салат с печенью. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить салат с рукколой, печенью и гранатом

Ингредиенты:

100г рукколы;

450г куриной печени;

зерна половины граната;

200г помидорок черри;

половинка красного лука;

2ст.л масла;

соль и перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Печень хорошо помыть, срезать все лишнее, порезать на небольшие кусочки.

2. Выложить печень на разогретую с маслом сковороду и обжарить с обеих сторон. Добавить соль и перец по вкусу, перемешать и выключить.

3.Между тем приготовить другие продукты: достать зерна из половинки граната, лук нарезать перьями, помидоры черри разрезать пополам.

4.На салатную тарелку выложить рукколу, сверху лук, помидоры, полить сверху растительным маслом.

5. Затем добавить немного охлажденную печень и зерна гранату.