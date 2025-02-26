Понравится даже тем, кто не любит печень: это изысканное блюдо съедят до последней крошки (видео)
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Такой салат готовится быстро
Кто-кто не любит печень, поскольку ее вкус несколько специфичен. Однако из этого субпродукта можно приготовить разнообразные вкусные блюда типа печеночного паштета.
Сегодня мы предлагаем приготовить изысканный салат с печенью. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".
Как приготовить салат с рукколой, печенью и гранатом
Ингредиенты:
- 100г рукколы;
- 450г куриной печени;
- зерна половины граната;
- 200г помидорок черри;
- половинка красного лука;
- 2ст.л масла;
- соль и перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Печень хорошо помыть, срезать все лишнее, порезать на небольшие кусочки.
2. Выложить печень на разогретую с маслом сковороду и обжарить с обеих сторон. Добавить соль и перец по вкусу, перемешать и выключить.
3.Между тем приготовить другие продукты: достать зерна из половинки граната, лук нарезать перьями, помидоры черри разрезать пополам.
4.На салатную тарелку выложить рукколу, сверху лук, помидоры, полить сверху растительным маслом.
5. Затем добавить немного охлажденную печень и зерна гранату.