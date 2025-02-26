Якщо яєшня вже набридла: приготовлені таким способом яйця виходять оригінальними та смачними (відео)
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Виходить смачною та ефектною
Яйця можна приготувати різноманітними способами: їх варять, смажать, додають до різноманітної випічки. Сьогодні ми пропонуємо приготувати їх по-шотландськи – це ситна та апетитна страва з оригінальним зовнішнім виглядом. Вона являє собою яйця, загорнуті у фарш, обваляні в паніруванні та обсмажені до хрусткої скоринки. Цю страву можна подавати як поживний сніданок або навіть як основну страву.
Фудблогерка з ніком "anny cooking" поділилася в Instagram простим рецептом приготування шотландських яєць, які неодмінно здивують кожного. Як виявилося, зробити їх зовсім не складно!
Як приготувати яйця по-шотландськи
Інгредієнти на 5 яєць:
- яйця – 5 шт.;
- фарш – 500 г;
- петрушка;
- зелена цибуля;
- сіль – 1,5 ч. л.;
- перець мелений – ½ ч. л.;
- часник;
- паприка;
Інгредієнти для панірування:
- яйце – 1 шт.;
- сухарі білі;
- борошно;
Додаткові інгредієнти:
- олія для фритюру;
Спосіб приготування:
1.Яйця відварити в окропі протягом 5 хвилин, почистити.
2.До фаршу додати зелень та спеції, перемішати.
3.Очищені яйця притрусити борошном.
4.Фарш викласти на харчову плівку рівним шаром. Зверху викласти яйце та загорнути.
5.Запанірувати виріб у борошні, потім у яйці та панірувальних сухарях.
6.Обсмажити яйця у фритюрі протягом 4 хвилин до золотавості.