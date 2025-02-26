Якщо яєшня вже набридла: приготовлені таким способом яйця виходять оригінальними та смачними (відео)

Виходить смачною та ефектною

Яйця можна приготувати різноманітними способами: їх варять, смажать, додають до різноманітної випічки. Сьогодні ми пропонуємо приготувати їх по-шотландськи – це ситна та апетитна страва з оригінальним зовнішнім виглядом. Вона являє собою яйця, загорнуті у фарш, обваляні в паніруванні та обсмажені до хрусткої скоринки. Цю страву можна подавати як поживний сніданок або навіть як основну страву.

Фудблогерка з ніком "anny cooking" поділилася в Instagram простим рецептом приготування шотландських яєць, які неодмінно здивують кожного. Як виявилося, зробити їх зовсім не складно!

Як приготувати яйця по-шотландськи

Інгредієнти на 5 яєць:

яйця – 5 шт.;

фарш – 500 г;

петрушка;

зелена цибуля;

сіль – 1,5 ч. л.;

перець мелений – ½ ч. л.;

часник;

паприка;

Інгредієнти для панірування:

яйце – 1 шт.;

сухарі білі;

борошно;

Додаткові інгредієнти:

олія для фритюру;

Спосіб приготування:

1.Яйця відварити в окропі протягом 5 хвилин, почистити.

2.До фаршу додати зелень та спеції, перемішати.

3.Очищені яйця притрусити борошном.

4.Фарш викласти на харчову плівку рівним шаром. Зверху викласти яйце та загорнути.

5.Запанірувати виріб у борошні, потім у яйці та панірувальних сухарях.

6.Обсмажити яйця у фритюрі протягом 4 хвилин до золотавості.