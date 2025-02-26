Если яичница уже надоела: яйца приготовленные таким способом получаются оригинальными и вкусными (видео)
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Выходит вкусной и эффектной
Яйца можно приготовить разными способами: их варят, жарят, добавляют в разнообразную выпечку. Сегодня мы предлагаем приготовить их по-шотландски – это сытное и аппетитное блюдо с оригинальным внешним видом. Оно представляет собой яйца, завернутые в фарш, обваленные в панировке и обжаренные до хрустящей корочки. Это блюдо можно подавать как питательный завтрак или даже основное блюдо.
Фудблогерка с ником "anny cooking" поделилась в Instagram простым рецептом приготовления шотландских яиц, которые непременно удивят каждого. Как оказалось, сделать их совсем не сложно!
Как приготовить яйца по-шотландски
Ингредиенты на 5 яиц:
- яйца – 5 шт.;
- фарш – 500 г;
- петрушка;
- зеленый лук;
- соль – 1,5 ч. л.;
- перец молотый – ½ ч. л.;
- чеснок;
- паприка;
Ингредиенты для панировки:
- яйцо – 1 шт.;
- сухари били;
- мука;
Дополнительные ингредиенты:
- масло для фритюра;
Способ приготовления:
1.Яйца отварить в кипятке в течение 5 минут, почистить.
2.К фаршу добавить зелень и специи, перемешать.
3.Очищенные яйца посыпать мукой.
4.Фарш выложить на пищевую пленку ровным слоем. Сверху выложить яйцо и завернуть.
5.Запанировать изделие в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.
6.Обжарить яйца во фритюре в течение 4 минут до золотистости.