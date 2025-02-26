Если яичница уже надоела: яйца приготовленные таким способом получаются оригинальными и вкусными (видео)

Выходит вкусной и эффектной

Яйца можно приготовить разными способами: их варят, жарят, добавляют в разнообразную выпечку. Сегодня мы предлагаем приготовить их по-шотландски – это сытное и аппетитное блюдо с оригинальным внешним видом. Оно представляет собой яйца, завернутые в фарш, обваленные в панировке и обжаренные до хрустящей корочки. Это блюдо можно подавать как питательный завтрак или даже основное блюдо.

Фудблогерка с ником "anny cooking" поделилась в Instagram простым рецептом приготовления шотландских яиц, которые непременно удивят каждого. Как оказалось, сделать их совсем не сложно!

Как приготовить яйца по-шотландски

Ингредиенты на 5 яиц:

яйца – 5 шт.;

фарш – 500 г;

петрушка;

зеленый лук;

соль – 1,5 ч. л.;

перец молотый – ½ ч. л.;

чеснок;

паприка;

Ингредиенты для панировки:

яйцо – 1 шт.;

сухари били;

мука;

Дополнительные ингредиенты:

масло для фритюра;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить в кипятке в течение 5 минут, почистить.

2.К фаршу добавить зелень и специи, перемешать.

3.Очищенные яйца посыпать мукой.

4.Фарш выложить на пищевую пленку ровным слоем. Сверху выложить яйцо и завернуть.

5.Запанировать изделие в муке, затем в яйце и панировочных сухарях.

6.Обжарить яйца во фритюре в течение 4 минут до золотистости.