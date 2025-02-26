Вийде не гірше, ніж червона риба: як смачно посмажити хек на сковорідці (відео)

Соковитий, ніжний, з хрумкою ароматною скоринкою

Хек – це смачна й корисна риба, яка має ніжне біле м’ясо та мінімум кісток. Завдяки своїй доступності та простоті в приготуванні, він ідеально підходить не лише для тушкування, але й для смаження.

Хрустка золотиста скоринка та соковита серединка зроблять цю страву улюбленою для всієї родини. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valway_ka_".

Як приготувати смажений хек

Інгредієнти:

хек – 1 кг;

приправа для риби;

сіль – 1,5 ч. л.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 4 ст. л.;

кукурудзяне борошно – 2 ст. л.;

вода – 3-4 ст. л.;

кріп – за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Рибу почистити, видалити плавники, нарізати на порційні шматочки.

2.Додати сіль, приправи та яйця.

3.Замаринувати, залишити на 30-60 хвилин (можна більше).

4.Кожен шматочок риби обваляти в борошні.

5.Обсмажити на сковорідці з додаванням олії.

6.Готову рибу викласти на суху чисту сковорідку, додати воду.

7.Налити 2-3 ст. л. води, накрити кришкою, щоб вона пропарилась 4-5 хвилин.

8.За бажанням посипати зеленню.