Вийде не гірше, ніж червона риба: як смачно посмажити хек на сковорідці (відео)
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Соковитий, ніжний, з хрумкою ароматною скоринкою
Хек – це смачна й корисна риба, яка має ніжне біле м’ясо та мінімум кісток. Завдяки своїй доступності та простоті в приготуванні, він ідеально підходить не лише для тушкування, але й для смаження.
Хрустка золотиста скоринка та соковита серединка зроблять цю страву улюбленою для всієї родини. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valway_ka_".
Як приготувати смажений хек
Інгредієнти:
- хек – 1 кг;
- приправа для риби;
- сіль – 1,5 ч. л.;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 4 ст. л.;
- кукурудзяне борошно – 2 ст. л.;
- вода – 3-4 ст. л.;
- кріп – за бажанням;
Спосіб приготування:
1.Рибу почистити, видалити плавники, нарізати на порційні шматочки.
2.Додати сіль, приправи та яйця.
3.Замаринувати, залишити на 30-60 хвилин (можна більше).
4.Кожен шматочок риби обваляти в борошні.
5.Обсмажити на сковорідці з додаванням олії.
6.Готову рибу викласти на суху чисту сковорідку, додати воду.
7.Налити 2-3 ст. л. води, накрити кришкою, щоб вона пропарилась 4-5 хвилин.
8.За бажанням посипати зеленню.