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Гості будуть здивовані: рецепт смачної рибки з ананасами

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Хек з ананасами
Хек з ананасами. Фото Колаж "Телеграф"

Несподіване, проте смачне поєднання смаків

Іноді хочеться чогось новенького та смачного, але щоб готувалося просто. Цей рецепт тушкованої риби з ананасом та овочами – саме те, що потрібно. Він не тільки смачний, але й корисний, адже містить багато овочів.

Незвичним способом приготування хека поділилась блогерка viktoria__cooking у TikTok. Спробуйте приготувати рибку за цим рецептом і, можливо, ця страва стане однією з найулюбленіших.

Інгредієнти:

  • філе хека;
  • сіль, перець, спеції до риби;
  • склянка води;
  • борошно та яйця для панірування;
  • олія для смаження;
  • 1 велика цибуля;
  • 1 великий червоний перець солодкий;
  • 1 банка ананасів;
  • 250 г лагідного кетчупу;
  • 200 г майонезу "Провансаль";
  • лавровий листок.

Приготування:

  1. Філе хека нарізаємо на невеликі шматочки, перекладаємо в глибоку миску, солимо, перчимо, додаємо спеції до риби та перемішуємо.
  2. Вливаємо склянку води, знову перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо маринуватись в холодильнику на 1-2 години.
  3. Тоді паніруємо рибку у борошні та яйцях і обсмажуємо на розігрітій сковороді на олії з обох боків до готовності.
  4. Тим часом на іншій сковорідці зʼєднуємо нарізані кубиками цибулю, солодкий червоний перець, ананаси, ананасовий сік, майонез, лагідний кетчуп та лавровий листок.
  5. Все добре перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо до мʼякості овочів та ананасів.
  6. Тоді беремо форму, викладаємо шар тушкованих овочів, шар смаженої риби й так чергуємо допоки не закінчаться інгредієнти.
  7. Коли все охолоне, залишаємо в холодильнику на ніч, щоб все добре просочилось.
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#Рецепт #Риба #Ананаси #Готуємо вдома