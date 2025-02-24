Гості будуть здивовані: рецепт смачної рибки з ананасами

Несподіване, проте смачне поєднання смаків

Іноді хочеться чогось новенького та смачного, але щоб готувалося просто. Цей рецепт тушкованої риби з ананасом та овочами – саме те, що потрібно. Він не тільки смачний, але й корисний, адже містить багато овочів.

Незвичним способом приготування хека поділилась блогерка viktoria__cooking у TikTok. Спробуйте приготувати рибку за цим рецептом і, можливо, ця страва стане однією з найулюбленіших.

Інгредієнти:

філе хека;

сіль, перець, спеції до риби;

склянка води;

борошно та яйця для панірування;

олія для смаження;

1 велика цибуля;

1 великий червоний перець солодкий;

1 банка ананасів;

250 г лагідного кетчупу;

200 г майонезу "Провансаль";

лавровий листок.

Приготування: