Гості будуть здивовані: рецепт смачної рибки з ананасами
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Несподіване, проте смачне поєднання смаків
Іноді хочеться чогось новенького та смачного, але щоб готувалося просто. Цей рецепт тушкованої риби з ананасом та овочами – саме те, що потрібно. Він не тільки смачний, але й корисний, адже містить багато овочів.
Незвичним способом приготування хека поділилась блогерка viktoria__cooking у TikTok. Спробуйте приготувати рибку за цим рецептом і, можливо, ця страва стане однією з найулюбленіших.
Інгредієнти:
- філе хека;
- сіль, перець, спеції до риби;
- склянка води;
- борошно та яйця для панірування;
- олія для смаження;
- 1 велика цибуля;
- 1 великий червоний перець солодкий;
- 1 банка ананасів;
- 250 г лагідного кетчупу;
- 200 г майонезу "Провансаль";
- лавровий листок.
Приготування:
- Філе хека нарізаємо на невеликі шматочки, перекладаємо в глибоку миску, солимо, перчимо, додаємо спеції до риби та перемішуємо.
- Вливаємо склянку води, знову перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо маринуватись в холодильнику на 1-2 години.
- Тоді паніруємо рибку у борошні та яйцях і обсмажуємо на розігрітій сковороді на олії з обох боків до готовності.
- Тим часом на іншій сковорідці зʼєднуємо нарізані кубиками цибулю, солодкий червоний перець, ананаси, ананасовий сік, майонез, лагідний кетчуп та лавровий листок.
- Все добре перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо до мʼякості овочів та ананасів.
- Тоді беремо форму, викладаємо шар тушкованих овочів, шар смаженої риби й так чергуємо допоки не закінчаться інгредієнти.
- Коли все охолоне, залишаємо в холодильнику на ніч, щоб все добре просочилось.