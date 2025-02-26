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Получится не хуже красной рыбы: как вкусно пожарить хек на сковородке (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Блюдо на скорую руку для всей семьи
Блюдо на скорую руку для всей семьи. Фото instagram.com

Сочный, нежный, с хрустящей ароматной корочкой

Хек – это вкусная и полезная рыба, имеющая нежное белое мясо и минимум костей. Благодаря своей доступности и простоте в приготовлении, он идеально подходит не только для тушения, но и для жарки.

Хрустящая золотистая корочка и сочная серединка сделают это блюдо любимым для всей семьи. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valway_ka_".

Как приготовить жареный хек

Ингредиенты:

  • хек – 1 кг;
  • приправа для рыбы;
  • соль – 1,5 ч. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 4 ст. л.;
  • кукурузная мука – 2 ст. л.;
  • вода – 3-4 ст. л.;
  • укроп – по желанию;

Способ приготовления:

1.Рыбу почистить, удалить плавники, нарезать на порционные кусочки.

2.Добавить соль, приправы и яйца.

3.Замариновать, оставить на 30-60 минут (можно больше).

4.Каждый кусочек рыбы обвалять в муке.

5.Обжарить на сковороде с добавлением растительного масла.

6.Готовую рыбу выложить на сухую чистую сковороду, добавить воду.

7.Налить 2-3 ст. л. воды, накрыть крышкой, чтобы она пропарилась 4-5 минут.

8.По желанию посыпать зеленью.

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#Риба #Хек #Готовим дома