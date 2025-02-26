Получится не хуже красной рыбы: как вкусно пожарить хек на сковородке (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сочный, нежный, с хрустящей ароматной корочкой
Хек – это вкусная и полезная рыба, имеющая нежное белое мясо и минимум костей. Благодаря своей доступности и простоте в приготовлении, он идеально подходит не только для тушения, но и для жарки.
Хрустящая золотистая корочка и сочная серединка сделают это блюдо любимым для всей семьи. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valway_ka_".
Как приготовить жареный хек
Ингредиенты:
- хек – 1 кг;
- приправа для рыбы;
- соль – 1,5 ч. л.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 4 ст. л.;
- кукурузная мука – 2 ст. л.;
- вода – 3-4 ст. л.;
- укроп – по желанию;
Способ приготовления:
1.Рыбу почистить, удалить плавники, нарезать на порционные кусочки.
2.Добавить соль, приправы и яйца.
3.Замариновать, оставить на 30-60 минут (можно больше).
4.Каждый кусочек рыбы обвалять в муке.
5.Обжарить на сковороде с добавлением растительного масла.
6.Готовую рыбу выложить на сухую чистую сковороду, добавить воду.
7.Налить 2-3 ст. л. воды, накрыть крышкой, чтобы она пропарилась 4-5 минут.
8.По желанию посыпать зеленью.