Заливний пиріг з начинкою з холодильника: здивуйте своїх близьких
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Швидко, просто, смачно
Заливний пиріг – це один з найлегших у приготуванні рецептів. Він вимагає мінімум часу та фінансових витрат. Начинка може бути будь-якою, залежно від того, що ви знайдете в холодильнику: від солодких конфітюрів до яєць з зеленню, м'ясних виробів, грибів або сиру.
Ми пропонуємо приготувати пиріг за рецептом від блогерки _cooking_home_.
Інгредієнти:
Начинка:
- Цибуля зелена 100 г;
- Яйця 3 шт;
- Сир 100 г;
- Сіль на смак;
- Сметана – 1 ст.л.
Для тіста:
- Яйця — 2 шт;
- Сметана — 180г(18-20%);
- Розпушувач – 1/2 ч.л.;
- Борошно — 90 г;
- Прованські трави (за бажанням).
- Поєднуємо дрібно нарізані відварені яйця, дрібно нарізану цибулю, додаємо спеції та сметану, також додаємо сир. Перемішуємо.
- Готуємо тісто: поєднуємо яйця та сметану, ретельно перемішуємо.
- Додаємо спеції та просіюємо борошно з розпушувачем, ретельно перемішуємо і тісто готово.
- Тоді змащуємо форму олією вливаємо частину тіста далі викладаємо начинку і на верх також виливаємо тісто.
- Посипаємо кунжутом за бажанням і відправляємо у розігріту духовку)
- Випікаємо 35-45 хвилин при 180 °С.