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Заливний пиріг з начинкою з холодильника: здивуйте своїх близьких

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Пиріг з яйцем та сиром
Пиріг з яйцем та сиром. Фото Скріншот TikTok/Kate Cooking, колаж "Телеграф"

Швидко, просто, смачно

Заливний пиріг – це один з найлегших у приготуванні рецептів. Він вимагає мінімум часу та фінансових витрат. Начинка може бути будь-якою, залежно від того, що ви знайдете в холодильнику: від солодких конфітюрів до яєць з зеленню, м'ясних виробів, грибів або сиру.

Ми пропонуємо приготувати пиріг за рецептом від блогерки _cooking_home_.

Інгредієнти:

Начинка:

  • Цибуля зелена 100 г;
  • Яйця 3 шт;
  • Сир 100 г;
  • Сіль на смак;
  • Сметана – 1 ст.л.

Для тіста:

  • Яйця — 2 шт;
  • Сметана — 180г(18-20%);
  • Розпушувач – 1/2 ч.л.;
  • Борошно — 90 г;
  • Прованські трави (за бажанням).
  1. Поєднуємо дрібно нарізані відварені яйця, дрібно нарізану цибулю, додаємо спеції та сметану, також додаємо сир. Перемішуємо.
  2. Готуємо тісто: поєднуємо яйця та сметану, ретельно перемішуємо.
  3. Додаємо спеції та просіюємо борошно з розпушувачем, ретельно перемішуємо і тісто готово.
  4. Тоді змащуємо форму олією вливаємо частину тіста далі викладаємо начинку і на верх також виливаємо тісто.
  5. Посипаємо кунжутом за бажанням і відправляємо у розігріту духовку)
  6. Випікаємо 35-45 хвилин при 180 °С.
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#Рецепти #Прості рецепти #Пиріг