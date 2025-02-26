Заливний пиріг з начинкою з холодильника: здивуйте своїх близьких

Швидко, просто, смачно

Заливний пиріг – це один з найлегших у приготуванні рецептів. Він вимагає мінімум часу та фінансових витрат. Начинка може бути будь-якою, залежно від того, що ви знайдете в холодильнику: від солодких конфітюрів до яєць з зеленню, м'ясних виробів, грибів або сиру.

Ми пропонуємо приготувати пиріг за рецептом від блогерки _cooking_home_.

Інгредієнти:

Начинка:

Цибуля зелена 100 г;

Яйця 3 шт;

Сир 100 г;

Сіль на смак;

Сметана – 1 ст.л.

Для тіста:

Яйця — 2 шт;

Сметана — 180г(18-20%);

Розпушувач – 1/2 ч.л.;

Борошно — 90 г;

Прованські трави (за бажанням).