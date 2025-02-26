Заливной пирог с начинкой из холодильника: удивите своих близких

Быстро, просто, вкусно

Заливной пирог – один из самых легких в приготовлении рецептов. Он требует минимум времени и финансовых затрат. Начинка может быть любой, в зависимости от того, что вы найдете в холодильнике: от сладких конфитюров до зелени и яиц, мясных изделий, грибов или сыра.

Мы предлагаем приготовить пирог по рецепту от блогера _cooking_home_.

Ингредиенты:

Начинка:

Лук зеленый 100 г;

Яйца 3 шт;

Сыр 100 г;

Соль по вкусу;

Сметана – 1 ст.л.

Для теста:

Яйца – 2 шт;

Сметана — 180г (18-20%);

Разрыхлитель – 1/2 ч.л.;

Мука – 90 г;

Прованские травы (по желанию).