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Заливной пирог с начинкой из холодильника: удивите своих близких

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Пирог с яйцом и сыром
Пирог с яйцом и сыром. Фото Скріншот TikTok/Kate Cooking, коллаж "Телеграф"

Быстро, просто, вкусно

Заливной пирог – один из самых легких в приготовлении рецептов. Он требует минимум времени и финансовых затрат. Начинка может быть любой, в зависимости от того, что вы найдете в холодильнике: от сладких конфитюров до зелени и яиц, мясных изделий, грибов или сыра.

Мы предлагаем приготовить пирог по рецепту от блогера _cooking_home_.

Ингредиенты:

Начинка:

  • Лук зеленый 100 г;
  • Яйца 3 шт;
  • Сыр 100 г;
  • Соль по вкусу;
  • Сметана – 1 ст.л.

Для теста:

  • Яйца – 2 шт;
  • Сметана — 180г (18-20%);
  • Разрыхлитель – 1/2 ч.л.;
  • Мука – 90 г;
  • Прованские травы (по желанию).
  1. Соединяем мелко нарезанные отварные яйца, мелко нарезанный лук, добавляем специи и сметану, добавляем сыр. Перемешиваем.
  2. Готовим тесто: соединяем яйца и сметану, тщательно перемешиваем.
  3. Добавляем специи и просеиваем муку с разрыхлителем, тщательно перемешиваем и тесто готово.
  4. Смазываем форму маслом, вливаем часть теста, далее выкладываем начинку и на верх также выливаем тесто.
  5. Посыпаем кунжутом по желанию и отправляем в разогретую духовку.
  6. Выпекаем 35-45 минут при 180 °С.
Теги:
#Рецепты #Простые рецепты #Пиріг