Заливной пирог с начинкой из холодильника: удивите своих близких
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Быстро, просто, вкусно
Заливной пирог – один из самых легких в приготовлении рецептов. Он требует минимум времени и финансовых затрат. Начинка может быть любой, в зависимости от того, что вы найдете в холодильнике: от сладких конфитюров до зелени и яиц, мясных изделий, грибов или сыра.
Мы предлагаем приготовить пирог по рецепту от блогера _cooking_home_.
Ингредиенты:
Начинка:
- Лук зеленый 100 г;
- Яйца 3 шт;
- Сыр 100 г;
- Соль по вкусу;
- Сметана – 1 ст.л.
Для теста:
- Яйца – 2 шт;
- Сметана — 180г (18-20%);
- Разрыхлитель – 1/2 ч.л.;
- Мука – 90 г;
- Прованские травы (по желанию).
- Соединяем мелко нарезанные отварные яйца, мелко нарезанный лук, добавляем специи и сметану, добавляем сыр. Перемешиваем.
- Готовим тесто: соединяем яйца и сметану, тщательно перемешиваем.
- Добавляем специи и просеиваем муку с разрыхлителем, тщательно перемешиваем и тесто готово.
- Смазываем форму маслом, вливаем часть теста, далее выкладываем начинку и на верх также выливаем тесто.
- Посыпаем кунжутом по желанию и отправляем в разогретую духовку.
- Выпекаем 35-45 минут при 180 °С.