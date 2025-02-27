Ціла гора смакоти на вечерю: ці печінкові оладки одразу зметуть зі столу (відео)

Оладки з курячої печінки виходять дуже ніжні та м'які

Печінку часто тушкують із содою або яблуками, щоб зробити її ніжнішою, а також готують із неї паштети, закуски та основні страви. Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати ароматні й соковиті січеники.

Січеники з печінки – це смачний, поживний і простий у приготуванні варіант страви, який сподобається всім любителям субпродуктів. Вони виходять м’якими та повітряними завдяки поєднанню печінки з цибулею, спеціями та невеликою кількістю борошна чи манки. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати січеники з печінки

Інгредієнти:

печінка – 700 г;

цибуля – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

сметана – 1 ст. л.;

борошно – 2 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на терці. Обсмажити на пательні з олією.

2.Печінку нарізати дрібними кубиками та змішати із засмажкою.

3.Додати спеції на смаком, борошно, сметану та яйце. Ретельно перемішати.

4.Викласти січеники на пательню з олією та обсмажити з обох сторін до готовності під кришкою.