Ціла гора смакоти на вечерю: ці печінкові оладки одразу зметуть зі столу (відео)
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Оладки з курячої печінки виходять дуже ніжні та м'які
Печінку часто тушкують із содою або яблуками, щоб зробити її ніжнішою, а також готують із неї паштети, закуски та основні страви. Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати ароматні й соковиті січеники.
Січеники з печінки – це смачний, поживний і простий у приготуванні варіант страви, який сподобається всім любителям субпродуктів. Вони виходять м’якими та повітряними завдяки поєднанню печінки з цибулею, спеціями та невеликою кількістю борошна чи манки. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".
Як приготувати січеники з печінки
Інгредієнти:
- печінка – 700 г;
- цибуля – 2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- сметана – 1 ст. л.;
- борошно – 2 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- спеції – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на терці. Обсмажити на пательні з олією.
2.Печінку нарізати дрібними кубиками та змішати із засмажкою.
3.Додати спеції на смаком, борошно, сметану та яйце. Ретельно перемішати.
4.Викласти січеники на пательню з олією та обсмажити з обох сторін до готовності під кришкою.