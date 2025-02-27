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Целая гора вкусности на ужин: эти печеночные оладьи сразу сметут со стола (видео)

Автор
Мария Швец
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Самые вкусные и ароматные оладьи из куриной печени
Самые вкусные и ароматные оладьи из куриной печени. Фото instagram.com

Оладьи из куриной печени получаются очень нежные и мягкие

Печень часто тушат с содой или яблоками, чтобы сделать ее более нежной, а также готовят из нее паштеты, закуски и основные блюда. Сегодня же мы предлагаем приготовить ароматные и сочные сеченики.

Сеченики из печени – это вкусный, питательный и простой в приготовлении вариант блюда, который понравится всем любителям субпродуктов. Они получаются мягкими и воздушными благодаря сочетанию печени с луком, специям и небольшим количеством муки или манки. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "vistovska_cooking".

Как приготовить сеченики из печени

Ингредиенты:

  • печень – 700 г;
  • лук – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить на сковороде с растительным маслом.

2.Печень нарезать мелкими кубиками и смешать с зажаркой.

3.Добавить специи по вкусу, муку, сметану и яйцо. Тщательно перемешать.

4.Выложить сеченики на сковороду с растительным маслом и обжарить с обеих сторон до готовности под крышкой.

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#Печень #Оладьи #Готовим дома