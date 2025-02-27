Відварювати нічого не потрібно: цей салат ви приготуєте за лічені хвилини (відео)
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Простий рецепт морквяного салату з пікантним смаком
Ця страва готується з продуктів, які завжди можна знайти на кухні будь-якої пори року. Жодного варіння, достатньо подрібнити всі інгредієнти, змішати, заправити, і у вас на столі буде неймовірно смачний салат. Ще один плюс — його можна готувати як на кожен день, так і на святковий стіл.
Рецептом салату з моркви з чорносливом та горіхами поділилася блогер galina.sirotyk.
Інгредієнти:
- Морква — 2 шт.
- Сир твердий — 120 г.
- Чорнослив — 8 шт.
- Горіхи мікс (арахіс+волоський+мигдаль)
- Часник — 1-2 зуб на смак
- Йогурт по-турецьки для заправки
- Сіль — на смак
Приготування:
- Горіхи обсмажуємо на сухій сковороді та подрібнюємо.
- Моркву натираємо на великій тертці.
- Промитий чорнослив нарізаємо на невеликі шматочки.
- Часник пропускаємо через прес.
- Сир натираємо на великій тертці.
- Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салат йогуртом.