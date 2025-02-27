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Відварювати нічого не потрібно: цей салат ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачний салат із моркви з чорносливом
Смачний салат із моркви з чорносливом. Фото Скріншот YouTube

Простий рецепт морквяного салату з пікантним смаком

Ця страва готується з продуктів, які завжди можна знайти на кухні будь-якої пори року. Жодного варіння, достатньо подрібнити всі інгредієнти, змішати, заправити, і у вас на столі буде неймовірно смачний салат. Ще один плюс — його можна готувати як на кожен день, так і на святковий стіл.

Рецептом салату з моркви з чорносливом та горіхами поділилася блогер galina.sirotyk.

Інгредієнти:

  • Морква — 2 шт.
  • Сир твердий — 120 г.
  • Чорнослив — 8 шт.
  • Горіхи мікс (арахіс+волоський+мигдаль)
  • Часник — 1-2 зуб на смак
  • Йогурт по-турецьки для заправки
  • Сіль — на смак

Приготування:

  1. Горіхи обсмажуємо на сухій сковороді та подрібнюємо.
  2. Моркву натираємо на великій тертці.
  3. Промитий чорнослив нарізаємо на невеликі шматочки.
  4. Часник пропускаємо через прес.
  5. Сир натираємо на великій тертці.
  6. Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салат йогуртом.
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#Рецепти #Морква #Чорнослив #Салати