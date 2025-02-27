Відварювати нічого не потрібно: цей салат ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Простий рецепт морквяного салату з пікантним смаком

Ця страва готується з продуктів, які завжди можна знайти на кухні будь-якої пори року. Жодного варіння, достатньо подрібнити всі інгредієнти, змішати, заправити, і у вас на столі буде неймовірно смачний салат. Ще один плюс — його можна готувати як на кожен день, так і на святковий стіл.

Рецептом салату з моркви з чорносливом та горіхами поділилася блогер galina.sirotyk.

Інгредієнти:

Морква — 2 шт.

Сир твердий — 120 г.

Чорнослив — 8 шт.

Горіхи мікс (арахіс+волоський+мигдаль)

Часник — 1-2 зуб на смак

Йогурт по-турецьки для заправки

Сіль — на смак

Приготування: