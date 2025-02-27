Отваривать ничего не нужно: этот салат вы приготовите за считанные минуты (видео)
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Простой рецепт морковного салата с пикантным вкусом
Это блюдо готовится из продуктов, которые всегда можно найти на кухне в любое время года. Никакой варки, достаточно измельчить все ингредиенты, смешать, заправить, и у вас на столе будет невероятно вкусный салат. Еще один плюс — его можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол.
Рецептом салата из моркови с черносливом и орехом поделилась блогер galina.sirotyk.
Ингредиенты:
- Морковь — 2 шт.
- Сыр твердый — 120 г.
- Чернослив — 8 шт.
- Орехи микс (арахис+грецкий+миндаль)
- Чеснок — 1-2 зуб по вкусу
- Йогурт по-турецки для заправки
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем.
- Морковь натираем на крупной терке.
- Промытый чернослив нарезаем на небольшие кусочки.
- Чеснок пропускаем через пресс.
- Сыр натираем на крупной терке.
- Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат йогуртом.