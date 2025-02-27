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Отваривать ничего не нужно: этот салат вы приготовите за считанные минуты (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный салат из моркови с черносливом
Вкусный салат из моркови с черносливом. Фото Скриншот YouTube

Простой рецепт морковного салата с пикантным вкусом

Это блюдо готовится из продуктов, которые всегда можно найти на кухне в любое время года. Никакой варки, достаточно измельчить все ингредиенты, смешать, заправить, и у вас на столе будет невероятно вкусный салат. Еще один плюс — его можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол.

Рецептом салата из моркови с черносливом и орехом поделилась блогер galina.sirotyk.

Ингредиенты:

  • Морковь — 2 шт.
  • Сыр твердый — 120 г.
  • Чернослив — 8 шт.
  • Орехи микс (арахис+грецкий+миндаль)
  • Чеснок — 1-2 зуб по вкусу
  • Йогурт по-турецки для заправки
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Орехи обжариваем на сухой сковороде и измельчаем.
  2. Морковь натираем на крупной терке.
  3. Промытый чернослив нарезаем на небольшие кусочки.
  4. Чеснок пропускаем через пресс.
  5. Сыр натираем на крупной терке.
  6. Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат йогуртом.
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#Рецепты #Морковь #Чернослив #Салаты