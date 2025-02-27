Отваривать ничего не нужно: этот салат вы приготовите за считанные минуты (видео)

Простой рецепт морковного салата с пикантным вкусом

Это блюдо готовится из продуктов, которые всегда можно найти на кухне в любое время года. Никакой варки, достаточно измельчить все ингредиенты, смешать, заправить, и у вас на столе будет невероятно вкусный салат. Еще один плюс — его можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол.

Рецептом салата из моркови с черносливом и орехом поделилась блогер galina.sirotyk.

Ингредиенты:

Морковь — 2 шт.

Сыр твердый — 120 г.

Чернослив — 8 шт.

Орехи микс (арахис+грецкий+миндаль)

Чеснок — 1-2 зуб по вкусу

Йогурт по-турецки для заправки

Соль — по вкусу

Приготовление: