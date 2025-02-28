Ця одеська закуска підкорить навіть гурманів: готується просто та швидко
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Приготуйте ікру по-одеськи за рецептом Сави Лібкіна
Баклажани — це сезонний продукт, якого завжди мало. Ми розповідали, як із ними приготувати апетитний теплий салат. Тепер ділимось рецептом баклажанної ікри по-одеськи.
Як її приготувати, на своєму сайті розповів гуру цієї страви — знаменитий на всю країну одеський кухар Сава Лібкін. За його словами, саме так ікру "з синеньких" готують в його ресторані.
Інгредієнти:
- Баклажани – 3 шт. (близько 700 г)
- Помідори "Мікадо" – 1 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Олія соняшникова – 2 ст. л.
- Часник – 2-3 зубчики
- Петрушка свіжа – 0.5 пучка
- Сіль – до смаку
Спосіб приготування:
- Баклажани проколіть виделкою, щоб не лопнули при запіканні. Запікайте в духовці при 200°C до м'якості, або на грилі.
- Помідори також запікайте до м'якості, щоб легше зняти шкірку. Цибулю загорніть у фольгу і запікайте разом з баклажанами.
- Охолодіть запечені овочі. Зніміть шкірку з помідорів і баклажанів.
- Дрібно наріжте баклажани, помідори та запечену цибулю. Рубайте їх ножем, не використовуючи блендер — повинні залишитись часточки, "ікринки".
- Додайте до овочів подрібнений часник і рубану петрушку. Додайте сіль і оливкову олію до смаку.
- Добре перемішайте. Дайте ікрі настоятися кілька годин для кращого розкриття смаку.
Така ікра найсмачніша в день приготування, однак її можна кілька днів спокійно зберігати в холодильнику. Також ми ділились рецептом апетитної закуски з крабових паличок.