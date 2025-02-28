Эта одесская закуска покорит даже гурманов: готовится просто и быстро
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Приготовьте икру по-одесски по рецепту Саввы Либкина
Баклажаны – это сезонный продукт, которого всегда мало. Мы рассказывали, как с ними приготовить аппетитный теплый салат. Теперь делимся рецептом баклажанной икры по-одесски.
Как ее приготовить, на своем сайте рассказал гуру этого блюда – знаменитый на всю страну одесский повар Савва Либкин. По его словам, именно так икру "из синеньких" готовят в его ресторане.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт. (около 700 г)
- Помидоры "Микадо" – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Масло подсолнечное – 2 ст. л.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Петрушка свежая – 0.5 пучка
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Баклажаны проколите вилкой, чтобы не лопнули при запекании. Запекайте в духовке при 200°C до мягкости или на гриле.
- Помидоры также запекайте до мягкости, чтобы легче снять кожуру. Лук заверните в фольгу и запекайте вместе с баклажанами.
- Охладите запеченные овощи. Снимите кожуру с помидоров и баклажанов.
- Мелко нарежьте баклажаны, помидоры и запеченный лук. Рубите их ножом, не используя блендер – должны остаться дольки, "икринки".
- Добавьте к овощам измельченный чеснок и рубленую петрушку. Добавьте соль и оливковое масло по вкусу.
- Хорошо перемешайте. Дайте икре настояться несколько часов для лучшего раскрытия вкуса.
Такая икра вкуснейшая в день приготовления, однако ее можно несколько дней спокойно хранить в холодильнике. Также мы делились рецептом аппетитной закуски из крабовых палочек.